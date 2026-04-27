iPhone 17 đồng loạt giảm giá

Trong đó, iPhone 17 Pro Max là mẫu máy có mức điều chỉnh giảm nhiều nhất. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB đang được chào bán với mức giá 37 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với trước đó. Phiên bản 512GB có mức giảm 1,5 triệu đồng, xuống còn 43 triệu đồng.

iPhone 17 Pro bản 256GB giảm 300.000 đồng, xuống còn 34,7 triệu đồng. Phiên bản 1TB có mức điều chỉnh 1,7 triệu đồng, xuống mức giá 46,3 triệu đồng. Giá iPhone 17 tiêu chuẩn cũng giảm 400.000-800.000 đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ.

Thậm chí, khi người dùng tìm kiếm tại các đại lý có quy mô nhỏ hơn, giá bán sản phẩm có thể thấp hơn 100.000-300.000 đồng tùy theo từng phiên bản màu sắc và dung lượng bộ nhớ lưu trữ.

Bà Văn Thị Ngọc Yến, phó giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, cho biết iPhone 17 Pro Max chiếm khoảng 60% tổng doanh số của dòng iPhone 17. Đây hiện là sản phẩm chủ lực của toàn bộ danh mục iPhone. Điều tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ khác.

"iPhone 17 Pro Max chiếm hơn 70% doanh số trong tổng lượng iPhone 17 bán ra. Trong đó, phiên bản 256GB được người dùng lựa chọn nhiều nhất với khoảng 80%, tiếp theo là bản 512GB chiếm khoảng 15%. Phần còn lại thuộc về các phiên bản 1TB và 2TB", ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại FPT Shop, chia sẻ.

Năm nay, dòng sản phẩm iPhone 17 chứng kiến khả năng giữ giá đáng kinh ngạc. Sau hơn nửa năm lên kệ, Apple vẫn chưa có bất cứ động thái nào điều chỉnh giá nhập hàng. Việc iPhone 17 giảm giá trong thời gian gần đây đến từ các chương trình kích cầu của mỗi đại lý.

Trái ngược với dòng iPhone 17, iPhone Air lại liên tục giảm giá. Mẫu máy này đang được chào bán với mức giá 23 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 1 triệu đồng so với tháng trước. Mức giá hiện tại thấp hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết tại thời điểm ra mắt.

Thậm chí, iPhone Air bản 512GB giảm đến 9,5 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống mức giá 29 triệu đồng. Phiên bản 1TB giảm còn 34,5 triệu đồng, thấp hơn 10,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

"Sau các đợt điều chỉnh giá liên tiếp, iPhone Air ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về mức độ quan tâm cũng như doanh số. Dù vậy, một bộ phận lớn người dùng vẫn ưu tiên iPhone 17 nhờ yếu tố an toàn khi lựa chọn", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.