Thị trường smartphone ngày nay đã gần như bão hòa với những mẫu sản phẩm có thiết kế tương tự nhau, điều này đòi hỏi các hãng smartphone phải cho ra mắt những mẫu điện thoại với thiết kế mới mẻ để lôi kéo người dùng.

Hãng điện thoại Honor của Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện điều này, khi vừa giới thiệu ý tưởng về chiếc điện thoại mang tên gọi “Robot Phone”, với điểm nhấn phần camera chính ở sau có thể tách rời ra khỏi thiết bị.

Camera chính ở mặt sau Robot Phone có thể tách rời ra khỏi lưng máy và xoay 360 độ (Ảnh: Honor).

Đoạn video và hình ảnh do Honor chia sẻ cho thấy camera chính ở mặt lưng sản phẩm được đặt trên một cây chống rung gimbal và được gấp gọn vào mặt sau.

Thiết kế này giúp camera chính trên sản phẩm có thể xoay được 360 độ để quay phim, chụp ảnh được ở nhiều góc khác nhau, bao gồm cả xoay về phía trước để chụp ảnh hoặc quay video selfie.

Đoạn video cũng cho thấy camera trên Robot Phone có khả năng tự động theo dõi chuyển động và vị trí của đối tượng để di chuyển theo nhằm quay phim, chụp ảnh đối tượng.

Cơ chế gập của camera chính ở mặt lưng Robot Phone (Ảnh: Honor).

Honor cho biết thiết bị chống rung gimbal được gắn vào camera chính trên Robot Phone có thể giúp tăng cường chất lượng quay phim và chụp ảnh, đồng thời cho phép người dùng có thể tạo ra những nội dung với góc quay mới lạ.

“Với Robot Phone, Honor hình dung điện thoại tương lai không chỉ là một công cụ, mà trở thành một người bạn đồng hành giàu cảm xúc, có khả năng cảm nhận, thích nghi và phát triển tự động như một robot, làm phong phú thêm cuộc sống của người dùng”, Honor giới thiệu về chiếc điện thoại của hãng.

Chiếc điện thoại có camera tách rời, tích hợp chống rung gimbal (Video: Honor).

Hiện chiếc điện thoại Robot Phone của Honor chỉ dừng lại ở mức sản phẩm ý tưởng và dự kiến hãng sẽ cho ra mắt nguyên mẫu thực tế tại Hội nghị Di động Thế giới diễn ra tại thành phố Barcelona vào tháng 2 năm sau.