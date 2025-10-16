OriginOS 6 được thiết kế với hệ thống Origin Design thống nhất toàn bộ ngôn ngữ thị giác từ màu sắc, hình khối, biểu tượng, phông chữ, bố cục với hiệu ứng ánh sáng động (Dynamic Glow) và trong suốt mờ (Translucent Color).

OriginOS 6 được cài đặt sẵn trên dòng sản phẩm vivo X300 Pro (Ảnh: Thế Anh).

Bản cập nhật này hỗ trợ tùy biến với hàng loạt tính năng mới như lưới màn hình khóa (Lock Screen Grid) cho phép người dùng sắp xếp, thay đổi kích thước từng tiện ích (Widget), chọn phông chữ và ghép ảnh để cập nhật nhanh nội dung.

Giao diện màn hình chính (Home Screen Grid) được tái thiết kế với bố cục 4x7 tinh gọn đi kèm thư mục động (Adaptive Folders) giúp sắp xếp ứng dụng thông minh hơn.

vivo cũng hợp tác chặt chẽ cùng Google để tích hợp các công nghệ mới như Gemini và khoanh tròn tìm kiếm (Circle to Search) giúp người dùng có thể trải nghiệm thông minh và liền mạch hơn.

vivo AI còn tích hợp hàng loạt công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh như xóa vật thể AI (AI Erase), mở rộng hình ảnh AI (AI Image Expander) và tăng cường ảnh AI (AI Photo Enhance). Trong công việc, AI hỗ trợ giao tiếp, soạn tài liệu, sáng tạo nội dung và tìm kiếm thông tin,...

OriginOS 6 cũng tăng cường khả năng bảo mật với vivo Security, giúp bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư người dùng. Hệ thống đảm bảo tính minh bạch, quyền kiểm soát dữ liệu, xử lý AI trực tiếp trên thiết bị và giảm thiểu việc thu thập dữ liệu cá nhân.

Bản cập nhật OriginOS 6 sẽ được cài đặt sẵn trên vivo X300 Series. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng sẽ được cập nhật theo từng giai đoạn đến các dòng sản phẩm khác của hãng từ tháng 11.