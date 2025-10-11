Tiết lộ mới về iPhone Fold

Apple cũng được cho là sẽ tiếp tục mở rộng việc ứng dụng vật liệu titan lên các dòng sản phẩm của hãng như iPhone Fold và iPhone Air. Một số tin đồn trước đó tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ có độ mỏng 4,5mm khi mở ra. Độ mỏng này thậm chí còn mỏng hơn so với iPhone Air.

iPhone Fold được kỳ vọng sẽ có độ mỏng ấn tượng (Ảnh: MacRumors).

Theo Bloomberg, iPhone Fold sẽ có ngoại hình giống như hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau. Thông tin trên trùng khớp với nhiều dự đoán cho rằng iPhone Air là một phiên bản thử nghiệm được Apple thiết kế trước khi tạo ra iPhone màn hình gập.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, thay vì sử dụng vân tay dưới màn hình.

"Hiện tại, nhiều tin đồn cho rằng iPhone màn hình gập sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra. Dự kiến, Luxshare sẽ cung cấp mô-đun Touch ID ở nút nguồn cho iPhone màn hình gập", Kuo chia sẻ.

Dự kiến, iPhone Fold sẽ được trang bị tổng cộng 4 camera. Trong đó, một camera đặt ở màn hình bên trong, một camera ở màn hình ngoài và 2 camera chính sẽ nằm ở mặt sau.

Trong đó, cụm camera kép ở mặt sau sẽ có độ phân giải 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính tiềm vọng, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

iPhone màn hình gập dự kiến sẽ ra mắt cuối năm 2026 (Ảnh: 9to5mac).

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 trên iPhone màn hình gập để hỗ trợ kết nối di động. Tuy vậy, máy có thể sẽ không có khe cắm SIM vật lý.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị màn hình trong với kích thước 7,8 inch và màn hình ngoài kích thước 5,5 inch.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết nếp gấp trên màn hình của máy gần như sẽ biến mất. Apple được cho là sẽ sử dụng một phần khung kim loại đặc biệt giúp phân tán lực ép khi màn hình uốn cong, từ đó giảm thiểu tác động gây ra nếp gấp.