Intel sẽ sản xuất chip cho iPhone?

Thỏa thuận này có thể bao gồm ít nhất một số bộ xử lý trên iPhone, đặc biệt là cho các mẫu iPhone không mang thương hiệu Pro.

Intel có thể đóng vai trò gia công chip cho Apple, tương tự TSMC (Ảnh: Thế Anh).

Sự thay đổi này được cho là sẽ bắt đầu vào năm 2028. Nhiều khả năng, bộ xử lý này sẽ được sản xuất trên quy trình 14A của Intel.

Tuy vậy, chưa có thông tin Intel sẽ đóng vai trò cụ thể nào trong việc thiết kế chip trên iPhone. Có vẻ như sự tham gia của công ty chỉ giới hạn ở việc sản xuất bộ vi xử lý. Trong khi đó, Apple vẫn chịu trách nhiệm thiết kế chip.

Về cơ bản, Intel sẽ chia sẻ một phần công việc với đối tác hiện tại của Apple là TSMC. Theo PhoneArena, đây tiếp tục là một nỗ lực của Apple trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Việc hợp tác với Intel để gia công chip là một giải pháp tối ưu hiệu suất và tránh các rủi ro. Thay đổi này có thể giúp Apple giảm áp lực lên TSMC và linh hoạt hơn nếu hoạt động sản xuất chip toàn cầu lại gặp khó khăn.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn Apple "quay trở lại" với Intel. Gần đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ Intel có thể bắt đầu gia công chip dòng M cấp thấp hơn cho một số máy tính Mac và iPad. Mối quan hệ hợp tác này được đồn đoán sẽ bắt đầu sớm nhất là vào năm 2027.