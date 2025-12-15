Việc đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, 11 nhóm công nghệ chiến lược Quốc gia đã khẳng định vai trò trụ cột trong mọi lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, thể hiện rõ quan điểm tự chủ công nghệ.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (Ảnh: FPT).

Nắm bắt xu thế này, ngày 15/12 Tập đoàn FPT đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược. Ban này bao gồm 5 đơn vị chủ chốt: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5.

Đây được xem là bước đi chiến lược của FPT nhằm làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào chủ quyền công nghệ quốc gia.

Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược FPT sẽ do ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, làm Trưởng ban chỉ đạo, và ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc, làm Phó ban thường trực.

Trong lĩnh vực công nghệ lượng tử và AI, FPT đã thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber security (QACI). Viện này sẽ do GS.TSKH Hồ Tú Bảo làm Giám đốc Khoa học và PGS TS Ngô Xuân Bách làm Giám đốc Viện.

QACI sẽ tập trung vào nghiên cứu, phát triển giải pháp, đào tạo tiến sỹ, chuyên gia cấp cao và hợp tác quốc tế. FPT cam kết đầu tư 100 triệu USD cho Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security.

Đối với lĩnh vực UAV, với quy mô ước tính 10 tỷ USD vào năm 2035, FPT đã bổ nhiệm ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn, giữ vị trí Giám đốc FPT UAV.

Trong lĩnh vực Công nghệ đường sắt, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, sẽ chịu trách nhiệm điều hành FPT Railway Mobility Technology.

Về lĩnh vực dữ liệu, FPT DC5, dưới sự điều hành của ông Phạm Duy Phúc, đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu "đúng-đủ-sạch-sống", mang lại giá trị tối ưu cho quốc gia và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Cuối cùng, trong lĩnh vực an ninh mạng, FPT Cyber Security, do ông Phạm Tùng Dương, Giám đốc an toàn thông tin FPT Software, đảm nhiệm vị trí Giám đốc, sẽ chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng, hướng tới một môi trường số an toàn, tự chủ và phát triển bền vững.