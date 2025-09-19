Camera "2 trong 1" của iPhone 17 gây sốt, còn vẻ ngoài có đủ thỏa mãn iFan?

Sáng 19/9, iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, nhiều người có mặt từ sớm để trở thành những chủ nhân đầu tiên của dòng sản phẩm mới.

Năm nay, iPhone 17 gây chú ý không chỉ bởi thiết kế tách khối khác biệt mà còn bởi những gam màu mới.

Điển hình, màu cam trên iPhone 17 Pro Max đã gây tranh luận, nhiều ý kiến cho rằng đây là gam màu kén người dùng.

Tuy vậy, sự khác biệt đã khiến “cam vũ trụ” trở thành lựa chọn hàng đầu trong ngày mở bán.

Ngoài thiết kế và màu sắc, iPhone 17 năm nay còn được trang bị nhiều tính năng như Dual Capture cho phép quay đồng thời bằng cả camera trước và sau, cùng màn hình ProMotion 120Hz lần đầu xuất hiện trên bản tiêu chuẩn.

Hãy cùng phóng viên Dân trí trải nghiệm lần đầu thực tế cầm trên tay các dòng sản phẩm của iPhone 17 và iPhone Air để xem màu sắc mới và những tính năng này có thực sự như kỳ vọng.