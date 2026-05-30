Cách tra cứu điện tiêu thụ trong những tháng nắng nóng cao điểm bằng VNeID

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những tháng nóng cao điểm

Cả nước đang trải qua giai đoạn nắng nóng cao điểm, với nhiệt độ nhiều nơi lên đến gần 40 độ C, điều này khiến nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình tăng cao vì sử dụng các loại thiết bị điều hòa, quạt hơi nước…

Việc thường xuyên theo dõi chỉ số điện tiêu thụ và hóa đơn tiền điện hàng tháng sẽ giúp người dùng so sánh mức tiêu thụ điện sau mỗi tháng, giúp có biện pháp sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm hơn.

Đặc biệt, theo dõi chỉ số điện hàng tháng cũng sẽ giúp bạn sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng điện để có phương án xử lý phù hợp.

Chẳng hạn, nếu một tháng nào đó hộ gia đình đi du lịch hoặc đi vắng dài ngày, nhưng chỉ số tiêu thụ và hóa đơn tiền điện vẫn tăng cao hơn so với tháng trước, người dùng cần lập tức liên hệ với công ty điện lực để phản ánh tình trạng và tìm biện pháp xử lý phù hợp.

Hướng dẫn cách kiểm tra chỉ số điện tiêu thụ và tiền điện hàng tháng trên VNeID

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới và hữu ích vào ứng dụng này.

Một trong số đó là tính năng cho phép người dùng theo dõi chỉ số điện tiêu thụ và hóa đơn tiền điện phải đóng hàng tháng. Đây là tính năng rất hữu ích trong giai đoạn nắng nóng cao điểm và nhu cầu sử dụng điện tăng cao như hiện nay.

Để kiểm tra chỉ số điện tiêu thụ và tiền điện hàng tháng trên VNeID, người dùng thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập vào tài khoản.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn vào mục “Dịch vụ khác”, sau đó chọn “Tra cứu thông tin sử dụng điện” từ danh sách hiện ra.

- Bước tiếp theo, bạn chọn “Tra cứu cho bản thân” hoặc “Tra cứu cho người khác”.

Trong trường hợp chọn “Tra cứu cho bản thân”, tại mục “Kỳ thanh toán”, bạn chọn “1”; mục “Đơn vị quản lý”, bạn chọn công ty điện lực nơi mình đang sinh sống.

Chẳng hạn nếu đang sống tại Hà Nội hoặc TPHCM, bạn chọn “Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội” hoặc “Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh”; trong trường hợp sống tại các tỉnh miền Trung như Huế hoặc Đà Nẵng, bạn chọn “Tổng công ty Điện lực miền Trung” hoặc chọn “Tổng công ty Điện lực miền Bắc” nếu sống tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Mục “Tháng - năm”, bạn chọn tháng muốn kiểm tra chỉ số điện đã tiêu thụ cũng như số tiền điện phải thanh toán.

Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin, nhấn nút “Tra cứu”. Ứng dụng VNeID sẽ hiển thị sản lượng điện đã tiêu thụ, số công tơ điện và số tiền điện đã thanh toán theo tháng mà người dùng đã chọn. Bạn có thể nhấn nút “Chi tiết” để xem rõ hơn các thông tin về lượng điện tiêu thụ của tháng.

Trong trường hợp chọn “Tra cứu cho người khác” (nếu người cần tra cứu hóa đơn tiền điện không có smartphone để cài đặt ứng dụng VNeID), bạn cần điền các thông tin của người cần tra cứu, bao gồm số định danh cá nhân, họ tên, mã khách hàng (có thể xem mã khách hàng trên tin nhắn báo tiền điện hoặc giấy báo tiền điện được gửi đến).

Ở các mục “Kỳ thanh toán”, “Đơn vị quản lý” và “Tháng - năm”, người dùng khai báo các thông tin như đã hướng dẫn ở trên. Sau đó nhấn nút “Tra cứu” để xem thông tin về chỉ số tiêu thụ điện và số tiền cần phải trả.

Lưu ý

Ứng dụng VNeID chỉ hiển thị chỉ số điện tiêu thụ và hóa đơn tiền điện với những ai là chủ hộ gia đình và đứng tên để ký hợp đồng với công ty cung cấp điện lực. Do đó, không phải ai khi sử dụng tính năng “Tra cứu thông tin sử dụng điện” trên ứng dụng VNeID cũng nhận được kết quả trả về.