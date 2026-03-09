Cách xem địa điểm bỏ phiếu bầu cử và thông tin người ứng cử ĐBQH bằng VNeID

Cử tri tham gia bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15/3

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật 15/3. Kết quả bầu cử được công bố chậm nhất vào ngày 25/3.

Đại biểu Quốc hội đại diện cho nhân dân cả nước, tham gia thực hiện quyền lực nhà nước cao nhất thông qua việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng Hiến pháp và pháp luật, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Bên cạnh đó, đại biểu chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm tại Trường Sa vào ngày 8/3 (Ảnh: Đức Thu).

Trong khi đó, đại biểu HĐND là người đại diện cho nhân dân ở địa phương, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND.

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Hướng dẫn xem thông tin khu vực bỏ phiếu của các cử tri thông qua ứng dụng VNeID

Để tra cứu thông tin về khu vực sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử, bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Dịch vụ khác”, sau đó chọn “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”. Nhập mật khẩu bảo vệ dữ liệu của VNeID để tiếp tục.

- Tại danh sách hiện ra, bạn chọn “Khu vực bỏ phiếu của cử tri”. Thông tin về khu vực bỏ phiếu, địa chỉ bỏ phiếu… sẽ được hiển thị đầy đủ để người dân được biết.

Nếu cần thay đổi khu vực bỏ phiếu, trong trường hợp bạn vắng mặt tại nơi cư trú vào ngày bầu cử, người dân có thể nhấn vào nút “Thay đổi”, sau đó nhập các thông tin về nơi đăng ký bỏ phiếu mới, lý do thay đổi khu vực bỏ phiếu, thông tin liên hệ và nhấn nút “Xác nhận”.

Cách xem thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội thông qua ứng dụng VNeID

Để xem thông tin chi tiết về những người ứng cử đại biểu Quốc hội trên ứng dụng VNeID, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Dịch vụ khác”, sau đó chọn “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”. Nhập mật khẩu bảo vệ dữ liệu của VNeID để tiếp tục.

- Tại danh sách hiện ra, bạn chọn “Danh sách người ứng cử”, sau đó chọn tiếp “Đại biểu Quốc hội”, lập tức danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ được liệt kê đầy đủ.

Bạn có thể vào nút “Chi tiết” của từng người trên danh sách này để xem thông tin chi tiết, bao gồm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chức vụ…

Tuy nhiên, nhược điểm của danh sách này là không chia nhỏ danh sách người ứng cử ra theo từng địa phương riêng biệt, cũng như chưa có chức năng tìm kiếm, gây bất tiện trong việc tìm kiếm thông tin của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Để xem danh sách chi tiết người ứng cử Đại biểu Quốc hội theo từng tỉnh, thành, bạn đọc có thể truy cập trang web của Dân trí tại đây.