Công ty khởi nghiệp “chơi lớn”, muốn mua trình duyệt Chrome giá 34,5 tỷ USD

Thông tin này lần đầu tiên được tờ The Wall Street Journal tiết lộ và sau đó được đại diện Perplexity AI xác nhận.

Điều đáng chú ý là giá trị thương vụ này còn lớn hơn cả định giá hiện tại của Perplexity AI, vốn đang ở mức 18 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty này cho biết đã có một số nhà đầu tư cam kết hỗ trợ tài chính để thương vụ mua lại Chrome có thể diễn ra.

Về phía Google, công ty này hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời đề nghị từ Perplexity AI.

Perplexity đưa ra lời đề nghị trị giá còn lớn hơn cả toàn bộ công ty để mua lại trình duyệt web Chrome của Google (Ảnh: Getty).

Tham vọng của Perplexity AI

Thành lập vào năm 2022, Perplexity AI nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những công ty AI hàng đầu thế giới, nổi tiếng với công cụ tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo. Công cụ AI của Perplexity được đánh giá cao về khả năng đưa ra các câu trả lời trực quan và gợi ý tìm kiếm chuyên sâu.

Tháng trước, công ty này cũng đã ra mắt trình duyệt web tích hợp AI mang tên Comet.

Trước đây, Perplexity từng là mục tiêu thâu tóm của các ông lớn công nghệ như Meta và Apple với giá hàng chục tỷ USD, nhưng công ty này đã từ chối. Việc Perplexity AI muốn chi ra 34,5 tỷ USD để mua lại Chrome cho thấy công ty này có những tham vọng và định hướng riêng, không hề có ý định "bán mình" cho các hãng công nghệ lớn.

Vì sao Perplexity AI lại muốn mua lại Chrome?

Lời đề nghị mua lại Chrome của Perplexity AI được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề xuất Google nên thoái vốn khỏi trình duyệt web Chrome. Động thái này nhằm dàn xếp vụ kiện chống độc quyền mà Google đã bị xử thua vào năm ngoái.

Thẩm phán trong vụ án chống độc quyền đã phán quyết rằng Google đang duy trì vị thế độc quyền bất hợp pháp khi tích hợp công cụ tìm kiếm của mình vào trình duyệt Chrome, một sản phẩm khác của Google.

Google cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã can thiệp vào hoạt động của công ty một cách cực đoan, nhưng chưa cho biết có muốn bán Chrome hay không.

Chrome, ra mắt lần đầu vào năm 2008, đã nhanh chóng trở thành trình duyệt web có lượng người dùng lớn nhất thế giới trên cả máy tính lẫn thiết bị di động.

Nếu thương vụ mua lại Chrome thành công, Perplexity có thể tích hợp công cụ tìm kiếm AI của mình vào trình duyệt web có lượng người dùng khổng lồ này, giúp công ty nhanh chóng tiếp cận một thị trường rộng lớn. Perplexity cũng có thể sử dụng dữ liệu từ người dùng trình duyệt để huấn luyện cho công cụ AI của mình hoặc thu lời từ quảng cáo.

Đây không phải là lần đầu tiên Perplexity thực hiện một bước đi táo bạo. Trước đó vào tháng 1, công ty này từng gửi đề nghị mua lại mạng xã hội TikTok, một động thái nhằm giúp TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ mà không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Tuy nhiên, lời đề nghị này vẫn chưa được ByteDance, công ty mẹ của TikTok, chấp thuận.