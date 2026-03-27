Apple có thể đưa cảm biến camera 200MP lên iPhone để cạnh tranh Samsung

Sau nhiều năm tập trung vào phần mềm và xử lý hình ảnh, Apple được cho là đang có một bước chuyển mình lớn trong cuộc đua camera điện thoại. Nguồn tin từ Digital Chat Station trên Weibo tiết lộ "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ có thể trang bị cảm biến Sony LYT-901 độ phân giải 200MP cho camera sau trên iPhone, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ flagship.

Điểm đáng chú ý của cảm biến này không chỉ nằm ở độ phân giải "khủng" 200MP mà còn ở kích thước vật lý lên đến 1/1.12 inch, vượt trội so với cảm biến 1/1.3 inch trên Samsung Galaxy S26 Ultra.

Kích thước cảm biến lớn là yếu tố then chốt trong nhiếp ảnh di động, giúp thu nhận nhiều ánh sáng hơn, cải thiện chi tiết, giảm nhiễu hạt và tăng tốc độ màn trập trong điều kiện thiếu sáng.

Việc nâng cấp lên 200 megapixel cũng sẽ mang lại khả năng zoom không giảm chất lượng lên đến 4x. Thay vì sử dụng thuật toán phóng đại gây vỡ nét, Apple sẽ tận dụng cảm biến 200MP để ghi lại khung hình với độ chi tiết cực cao.

Khi người dùng zoom 4x, hệ thống sẽ tự động trích xuất phần trung tâm từ bức ảnh gốc, giúp hình ảnh phóng to vẫn giữ được độ sắc nét tương đương với ống kính quang học chuyên dụng.

Hiện tại, iPhone 17 Pro đã hỗ trợ zoom quang học nhưng bị giới hạn bởi cảm biến 48MP. Với độ phân giải cao gấp 4 lần, iPhone trong tương lai có thể duy trì độ sắc nét cực cao ngay cả khi phóng đại hoặc hậu kỳ cắt ghép.

Lượng dữ liệu dồi dào từ cảm biến 200MP cũng sẽ cung cấp "nguyên liệu" phong phú hơn cho các thuật toán Deep Fusion và Smart HDR của Apple, giúp tái tạo màu sắc và dải tương phản động chính xác hơn.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật. Do đó, khả năng cảm biến 200MP xuất hiện trên dòng iPhone 18 ra mắt vào tháng 9 tới là rất thấp. Giới quan sát nhận định, Apple nhiều khả năng sẽ dành sự nâng cấp lớn này cho thế hệ iPhone 19, dự kiến ra mắt vào năm sau.

Trong khi Apple vẫn giữ thái độ thận trọng, các thương hiệu Android đã bắt đầu gia nhập cuộc chơi sớm hơn. Vivo được cho là sẽ sớm trang bị cảm biến này trên dòng X300 Ultra, trong khi Oppo cũng có kế hoạch tương tự với mẫu Find X9 Ultra.

Đây sẽ là áp lực không nhỏ buộc Apple phải đẩy nhanh tiến độ nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua nhiếp ảnh di động.