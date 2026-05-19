Giảm mỏi mắt nhờ tính năng có sẵn trên iPhone

Không ít người dùng điện thoại, đặc biệt là người trẻ, có thói quen nhìn màn hình ở khoảng cách rất gần trong thời gian dài, nhất là khi nằm dùng máy vào buổi tối.

Đây là thói quen dễ khiến mắt phải điều tiết liên tục, từ đó làm tăng cảm giác mỏi mắt trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng iPhone đã được tích hợp sẵn một tính năng có thể hỗ trợ cảnh báo khi người dùng đưa màn hình lại quá gần mắt.

Đây không phải là tính năng quá nổi bật, nhưng lại được xem là khá hữu ích với những người thường xuyên dùng điện thoại vào ban đêm, trẻ nhỏ hoặc những ai có thói quen dí sát màn hình vào mặt.

Video dưới đây sẽ giới thiệu một tính năng ẩn trên iPhone có thể giúp người dùng ý thức hơn về khoảng cách khi nhìn màn hình mỗi ngày.

Tính năng ẩn trên iPhone giúp giảm mỏi mắt (Video: Đoàn Thủy - Tuấn Anh).

Hướng dẫn cách bật như sau:

Bước 1: Vào Cài đặt.

Bước 2: Chọn Thời gian sử dụng.

Bước 3: Chọn Khoảng cách màn hình.

Bước 4: Bật tính năng này lên để iPhone có thể đưa ra cảnh báo khi màn hình được đặt quá gần mắt trong thời gian dài.