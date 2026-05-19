Hai anh em sinh đôi tự ghi lại hành vi phá hoại dữ liệu vì quên tắt Teams

Một vụ việc liên quan đến an ninh mạng tại Mỹ đang thu hút sự chú ý khi hai anh em sinh đôi bị cáo buộc phá hoại dữ liệu của chính phủ sau khi mất việc. Tuy nhiên, họ vô tình tự ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình qua ứng dụng họp trực tuyến.

Theo Ars Technica, hai anh em Muneeb và Sohaib Akhter, 34 tuổi, từng làm việc cho công ty công nghệ Opexus - đơn vị cung cấp dịch vụ cho hàng chục cơ quan chính phủ Mỹ. Sau khi công ty phát hiện cả hai từng có tiền án liên quan đến tội phạm mạng và gian lận, họ đã bị sa thải.

Hai anh em sinh đôi bị cáo buộc xóa hàng chục cơ sở dữ liệu của chính phủ Mỹ sau khi bị sa thải (Ảnh minh hoạ: AI)

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau cuộc họp chấm dứt hợp đồng, hai người này bị cáo buộc đã truy cập hệ thống nội bộ và xóa 96 cơ sở dữ liệu chứa thông tin của chính phủ Mỹ. Theo hồ sơ vụ án, hành vi này diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.

Đáng chú ý, cả hai được cho là đã quên tắt cuộc họp Microsoft Teams sau khi bị sa thải. Cuộc họp tiếp tục ghi âm và ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai anh em trong lúc thực hiện hành vi phá hoại dữ liệu.

Theo Ars Technica, nội dung ghi âm cho thấy hai người liên tục trao đổi về việc còn kết nối VPN hay không, đồng thời thảo luận việc xóa cơ sở dữ liệu của công ty. Một đoạn được trích dẫn trong hồ sơ điều tra cho thấy họ đã trực tiếp bàn bạc về hành động trả đũa ngay trong lúc hệ thống vẫn đang ghi hình.

Cuộc họp trên Microsoft Teams được cho là đã vô tình ghi lại toàn bộ quá trình lên kế hoạch và thực hiện hành vi phá hoại dữ liệu (Ảnh minh hoạ).

Các tài liệu điều tra cũng cho biết hai anh em từng có tiền án từ năm 2015 liên quan đến truy cập trái phép hệ thống máy tính và gian lận điện tử. Công ty Opexus sau đó phát hiện lý lịch này và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Vụ việc được giới chuyên gia xem là ví dụ điển hình cho quy trình bảo mật khi sa thải nhân sự trong ngành công nghệ. Theo Ars Technica, nhiều doanh nghiệp hiện có xu hướng vô hiệu hóa tài khoản và quyền truy cập hệ thống trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng nhằm tránh nguy cơ phá hoại dữ liệu nội bộ.

Ngoài yếu tố an ninh mạng, vụ án cũng cho thấy rủi ro từ các công cụ họp trực tuyến và tính năng ghi âm tự động. Trong nhiều doanh nghiệp, các cuộc họp trực tuyến hiện được thiết lập tự động ghi hình hoặc tạo bản chép lời để phục vụ công việc. Nếu người dùng quên tắt cuộc họp hoặc không nhận ra hệ thống vẫn ghi âm, toàn bộ nội dung trao đổi có thể bị lưu lại.

Sohaib Akhter đã bị kết tội trong phiên xét xử gần đây, trong khi Muneeb Akhter trước đó nhận tội nhưng sau đó được cho là đã tìm cách rút lại lời nhận tội thông qua nhiều lá thư gửi tòa án. Cả hai hiện đang bị giam giữ tại Mỹ và có thể đối mặt án tù kéo dài.