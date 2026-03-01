iPad giá rẻ sắp hỗ trợ Apple Intelligence

Nhờ bộ xử lý mới, iPad Gen 12 sẽ hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. Hiện tại, Apple Intelligence đã có sẵn trên các mẫu iPad thế hệ mới, bao gồm iPad mini, iPad Air và iPad Pro.

iPad giá rẻ mới sẽ không có thay đổi về thiết kế so với bản tiền nhiệm (Ảnh: MacRumors).

Kể từ bản cập nhật iOS 26.1, Apple Intelligence đã hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Apple Intelligence là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty phát triển dành riêng cho các thiết bị như iPhone, iPad và Mac. Đây là sự kết hợp giữa mô hình AI tạo sinh trên thiết bị và mô hình được xử lý trên máy chủ.

Apple cho biết giải pháp AI tạo sinh của công ty được cá nhân hóa theo bối cảnh sử dụng của từng người dùng, đồng thời vẫn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Công ty cũng công bố Private Cloud Compute, hệ thống hạ tầng máy chủ được sử dụng để chạy các mô hình phức tạp hơn. Apple cho biết điều này cho phép các mô hình AI mạnh hơn xử lý dữ liệu người dùng mà không làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

Một số tính năng nổi bật của Apple Intelligence bao gồm Writing Tools, hỗ trợ người dùng viết, kiểm tra hoặc chỉnh sửa văn bản trong các ứng dụng như Mail, Notes, Pages và ứng dụng bên thứ ba.

Theo MacRumors, iPad Gen 12 vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế của phiên bản iPad A16 ra mắt tháng 3/2025. Việc này giúp Apple tối ưu chi phí sản xuất, qua đó duy trì giá bán ở phân khúc phổ thông.