iOS 27 sẽ giúp trợ lý ảo Siri "lột xác"

Theo các nguồn tin, chatbot Siri dự kiến ra mắt cùng bản cập nhật iOS 27, với định hướng cạnh tranh trực tiếp các nền tảng trí tuệ nhân tạo như Claude và ChatGPT.

Trước đây, nhiều thông tin cho rằng Apple sẽ không phát triển ứng dụng Siri độc lập, nhưng có vẻ như kế hoạch đã thay đổi.

Trên iOS 27, chatbot Siri sẽ được phát hành dưới dạng ứng dụng độc lập (Ảnh: Forbes).

Trên thực tế, việc phát triển một ứng dụng Siri độc lập là điều cần thiết. Nguyên nhân là do người dùng thường thực hiện nhiều cuộc hội thoại văn bản qua lại với chatbot, và việc không có một không gian riêng biệt sẽ gây ra khó khăn khi sử dụng.

Giống như ChatGPT và Claude, Siri sẽ hỗ trợ cả hội thoại bằng văn bản và giọng nói. Ứng dụng sẽ hiển thị dưới dạng danh sách hoặc lưới các cuộc trò chuyện trước đó, kèm theo các tùy chọn để đánh dấu yêu thích, tìm kiếm, bắt đầu cuộc trò chuyện mới và lưu lại.

Cuộc hội thoại với Siri sẽ có giao diện sử dụng tương tự giao diện trên iMessage với các bong bóng chat. Các cuộc trò chuyện mới sẽ bắt đầu bằng những gợi ý về nội dung cần hỏi.

Theo MacRumors, Siri có thể thực hiện hầu hết những tác vụ mà các chatbot hiện nay làm được, chẳng hạn như tìm kiếm trên web, cung cấp bản tóm tắt và đánh giá các tài liệu được tải lên. Trợ lý cá nhân này cũng sẽ được tích hợp sâu vào các thiết bị của Apple.

Trợ lý ảo Siri sẽ được nâng cấp với khả năng thực hiện nhiều tác vụ hơn (Ảnh: CNet).

Nhiều khả năng, chatbot Siri sẽ có một diện mạo mới để phù hợp với ứng dụng chuyên dụng. Khi kích hoạt, Siri sẽ có một hiệu ứng hoạt cảnh mới để người dùng tìm kiếm hoặc đặt câu hỏi.

Bloomberg còn tiết lộ Apple đang thử nghiệm một phiên bản Siri tích hợp trực tiếp vào Dynamic Island. Giao diện thử nghiệm bao gồm một biểu tượng Siri phát sáng và nhãn "đang tìm kiếm" xuất hiện tại Dynamic Island trong khi xử lý yêu cầu. Kết quả sẽ được hiển thị thành một bảng nội dung có hiệu ứng trong suốt.

Dự kiến, chatbot Siri mới sẽ được công bố cùng hệ điều hành iOS 27. Bản cập nhật này sẽ cho phép Siri sử dụng dữ liệu cá nhân và ngữ cảnh để trả lời câu hỏi. Siri cũng sẽ có khả năng thực hiện nhiều tác vụ hơn bên trong ứng dụng, đồng thời có thể "nhìn" thấy những gì đang diễn ra trên màn hình của người dùng.