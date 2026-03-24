Apple chốt ngày ra mắt iOS 27

Apple vừa đưa ra thông báo Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên lần thứ 37 (WWDC 2026) sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 8-12/6. Tương tự WWDC 2025, WWDC 2026 sẽ được phát trực tuyến và mở cửa miễn phí cho các nhà phát triển tham gia.

Đây là sự kiện thường niên do Apple tổ chức để công bố những cập nhật mới liên quan đến các phiên bản hệ điều hành của công ty. Dự kiến, Apple sẽ công bố hàng loạt cập nhật mới bao gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 và visionOS 27.

Theo Bloomberg, bản cập nhật iOS 27 sẽ có nhiều điểm tương đồng với hệ điều hành Mac OS X Snow Leopard ra mắt vào năm 2008. Cụ thể, phiên bản này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của hệ điều hành.

Trên iOS 26, Apple đã giới thiệu hàng loạt tính năng mới, cùng với đó là giao diện Liquid Glass. Đến nay, giao diện này vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng về tình trạng lỗi và khó sử dụng.

Tuy vậy, nhiều khả năng giao diện Liquid Glass sẽ không có thay đổi trên phiên bản iOS 27. Nguồn tin này tiết lộ các phiên bản thử nghiệm nội bộ của iOS 27 và macOS 27 sẽ không có thay đổi lớn trong thiết kế.

"Apple đã mất nhiều thời gian để thiết kế giao diện Liquid Glass. Vì vậy, nó sẽ không thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một bản cập nhật", Mark Gurman từ Bloomberg cho biết.

Bên cạnh việc dọn dẹp toàn bộ hệ thống, Apple được cho là sẽ tập trung mang lại trải nghiệm AI liền mạch hơn trên iOS 27. Nỗ lực đó bao gồm quá trình tích hợp AI sâu hơn trên toàn hệ điều hành và một trợ lý ảo Siri có khả năng giao tiếp tốt hơn.

Trong vài năm qua, Apple đã phải đối mặt với không ít chỉ trích liên quan đến quá trình triển khai các tính năng AI. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu công ty có đủ năng lực để bắt kịp các đối thủ hay không.

iOS 27 là cơ hội lớn nhất của Apple để thiết lập lại kỳ vọng và chứng minh rằng công ty có thể cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc đua AI.