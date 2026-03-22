Amazon sắp quay lại thị trường smartphone, cạnh tranh AI Phone

Theo Reuters, Amazon đang phát triển một dự án smartphone mới với tên mã "Transformer", do bộ phận thiết bị và dịch vụ của hãng đảm nhiệm.

Sản phẩm được định hướng trở thành một "trung tâm cá nhân hóa di động", tích hợp sâu với trợ lý Alexa và hệ sinh thái nhà thông minh của Amazon, nhằm duy trì kết nối liên tục với người dùng.

Báo cáo cho biết, Amazon đang đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết bị này, hướng đến việc giảm sự phụ thuộc vào mô hình ứng dụng truyền thống. Thay vì cài đặt nhiều ứng dụng riêng lẻ, người dùng có thể thực hiện các tác vụ thông qua giao diện AI và trợ lý giọng nói.

Điểm khác biệt chính so với các smartphone truyền thống là sản phẩm này sẽ xoay quanh AI và trợ lý ảo Alexa. Amazon dự kiến tích hợp sâu hệ sinh thái của mình, bao gồm mua sắm, giải trí và các dịch vụ số, nhằm tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa tối đa cho người dùng.

Dự án này được phát triển bởi một nhóm nội bộ chuyên nghiên cứu các sản phẩm mang tính đột phá. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về cấu hình, hệ điều hành hay giá bán của thiết bị vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đây, Amazon từng ra mắt Fire Phone vào năm 2014 nhưng không đạt được thành công thương mại và nhanh chóng bị khai tử. Điều này khiến giới chuyên môn thận trọng khi đánh giá khả năng cạnh tranh của Amazon nếu quay lại thị trường smartphone vốn đã bão hòa.

Amazon chưa đưa ra xác nhận chính thức về dự án này. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hãng công nghệ lớn đang đẩy mạnh tích hợp AI vào thiết bị di động, việc Amazon nghiên cứu một mẫu smartphone mới được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái và tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ.