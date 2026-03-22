Đánh giá OPPO Find N6: Điện thoại gập cao cấp nhưng không dành cho số đông

+ Ưu điểm:

- Thiết kế mỏng nhẹ, màn hình gần như không nếp gấp.

- Camera hoạt động tốt trong hầu hết điều kiện.

- Hiệu suất mạnh, tính năng AI đa dạng.

+ Hạn chế:

- Giá bán tăng cao.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

OPPO Find N6 sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm người dùng cao cấp. Giá bán là rào cản lớn nhất khiến sản phẩm này trở nên khó tiếp cận với người dùng phổ thông.

Thiết kế và màn hình

Trên Find N6, OPPO không còn chạy đua về độ mỏng hay trọng lượng của máy. Thay vào đó, nhà sản xuất này tập trung tối ưu trải nghiệm sử dụng tổng thể của thiết bị.

Nhìn qua, thiết kế trên OPPO Find N6 gần như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Máy vẫn giữ độ mỏng 8,93mm khi gập và 4,21mm khi mở ra. Thiết bị có trọng lượng 225g, nhẹ hơn so với con số 229g trên thế hệ tiền nhiệm. Tuy vậy, người dùng gần như không thể phân biệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Trên thực tế, các smartphone màn hình gập thế hệ mới đều đã được tối ưu tốt về độ mỏng và trọng lượng. Từ Samsung Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5 hay OPPO Find N6, người dùng khó có thể nhận thấy sự khác biệt khi con số chênh lệch chỉ vài gram hoặc vài milimet.

Điểm hạn chế duy nhất trên thiết kế của máy nằm ở cách bố trí hệ thống các phím bấm vật lý. Các phím bấm như phím nguồn, cụm phím tăng giảm âm lượng và phím Snap Key đều có thiết kế mảnh, trong khi vị trí đặt lại khá cao. Điều này khiến cho thao tác sử dụng chưa thực sự thuận tiện.

Một trong những cải tiến đáng giá nhất trên OPPO Find N6 nằm ở phần bản lề. Đây cũng là nâng cấp quan trọng góp phần tạo ra màn hình gần như không nếp gấp trên sản phẩm.

Cụ thể, OPPO đã trang bị cho Find N6 bản lề uốn cong hợp kim Titan thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong điều kiện lỏng. Quy trình sản xuất sử dụng hệ thống quét laser có độ chính xác cao nhằm phát hiện các sai lệch nhỏ nhất trên bề mặt linh kiện. Công nghệ in 3D sẽ phủ các giọt polymer nhạy sáng vào những khu vực cần thiết và mỗi lớp sẽ được cố định bằng tia UV.

Thông qua quy trình xử lý nhiều bước nhằm tối ưu cấu trúc bản lề, sai lệch độ cao của bản lề được giảm chỉ còn 0,05mm so với mức 0,2mm phổ biến trong ngành. Điều này giúp màn hình gập đạt độ phẳng tốt hơn, từ đó mang lại trải nghiệm hiển thị ổn định và tự nhiên hơn cho người dùng.

Theo công bố từ hãng, Find N6 được bổ sung vật liệu “phục hồi nếp gấp” kết hợp với cấu trúc bản lề mới nhằm giảm biến dạng theo thời gian. Về lý thuyết, lớp kính đóng vai trò như một cơ chế đàn hồi, giúp hạn chế nếp gấp khi gập mở liên tục.

Các con số như “phục hồi gần 100%”, “chống biến dạng 338%” hay “giảm 82% nếp gấp” mang tính tham chiếu từ hãng, nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình của Find N6 thực sự phẳng hơn đáng kể so với thế hệ trước và phần lớn đối thủ cùng phân khúc. Thực tế sử dụng, nếp gấp đã được làm mờ tới mức khó nhận ra trong điều kiện bình thường.

Màn hình chính 8,12inch tiếp tục là điểm mạnh rõ ràng. Không gian hiển thị rộng giúp thiết bị phát huy tốt vai trò làm việc và đa nhiệm, tiệm cận trải nghiệm của một máy tính bảng cỡ nhỏ hơn là một chiếc điện thoại.

Khi gập lại, màn hình bên ngoài của Find N6 có kích thước 6,62 inch. Tỷ lệ màn hình tương đồng với hầu hết smartphone dạng thanh trên thị trường, giúp mang đến trải nghiệm sử dụng dễ dàng và thuận tiện.

Cả hai màn hình của Find N6 đều dùng tấm nền LTPO OLED với tần số quét biến thiên 1-120Hz, hỗ trợ HDR Vivid và Dolby Vision. Tuy nhiên, những thông số này không còn là điểm khác biệt ở phân khúc cao cấp. Trải nghiệm thực tế cho thấy chất lượng hiển thị của máy ở mức tốt, màu sắc tươi, góc nhìn rộng, nhưng chưa tạo ra lợi thế rõ rệt so với các đối thủ cùng tầm giá.

Điểm đáng ghi nhận nằm ở độ sáng. Màn hình ngoài đạt tối đa 3.500nit, màn hình trong 2.500nit, đủ để sử dụng ổn định dưới trời nắng gắt. Ngược lại, khả năng hạ xuống mức 1nit cũng giúp trải nghiệm ban đêm dễ chịu hơn, không gây chói mắt.

Phần khung được chế tác từ hợp kim nhôm chuẩn hàng không giúp cân bằng giữa độ bền và trọng lượng nhẹ, đồng thời chống hao mòn theo thời gian. Máy đạt khả năng kháng nước và bụi tiêu chuẩn IP56/IP58/IP59.

Hiệu suất và bút AI Magic Pen

OPPO Find N6 được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dung lượng RAM 16GB cùng bộ nhớ trong 512GB. Đây là bộ xử lý cao cấp nhất hiện có trên smartphone Android, có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng, từ chạy đa nhiệm nhiều tác vụ cho đến xử lý những công việc nặng khác liên quan đến hình ảnh và AI.

Find N6 ghi điểm rõ nhất ở thời lượng pin. Viên pin silicon-carbon 6.000mAh không chỉ lớn hơn phần còn lại của nhóm điện thoại gập chính hãng tại Việt Nam, mà còn đủ sức tạo ra khác biệt trong trải nghiệm thực tế. So với Galaxy Z Fold7 dùng pin 4.400mAh hay Honor Magic V5 có pin 5.820mAh, mẫu máy của OPPO cho thấy lợi thế rõ rệt về độ bền bỉ.

Trong sử dụng hàng ngày, đây là một trong số ít smartphone màn hình gập có thể giúp người dùng yên tâm dùng trọn một ngày với cường độ cao. Từ nghe gọi, làm việc, lướt web đến xem video hay chơi game, máy đều đáp ứng ổn định mà không tạo cảm giác phải dè chừng pin như nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Khả năng sạc tiếp tục là điểm cộng. Sạc nhanh 80W giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ, còn sạc không dây 50W là trang bị có giá trị thực tế trên một thiết bị cao cấp. Với Find N6, OPPO không chỉ làm pin lớn hơn mà còn giải quyết khá trọn vẹn bài toán nạp lại năng lượng.

Về khả năng kết nối, máy được trang bị chip mạng S1, hệ thống ăng ten tối ưu cho thiết kế gập và cơ chế chuyển đổi thông minh. Trải nghiệm thực tế cho thấy kết nối ổn định, nhất là khi thiết bị thường xuyên thay đổi trạng thái gập mở.

ColorOS 16 trên Find N6 mượt và ổn định. Những tối ưu về chuyển cảnh, mở ứng dụng hay đa nhiệm không tạo ra cảm giác mới lạ đột phá, nhưng đủ để đem lại trải nghiệm liền mạch.

Điểm mới đáng chú ý hơn nằm ở cây bút AI Magic Pen. Đây là bổ sung hợp lý cho một mẫu máy màn hình lớn, giúp Find N6 tiến gần hơn tới vai trò công cụ làm việc thay vì chỉ là điện thoại gập cao cấp để thể hiện công nghệ. Trải nghiệm viết, ghi chú và thao tác trên cả hai màn hình nhìn chung chính xác.

Tuy nhiên, giá trị của cây bút này không nằm ở phần cứng mà ở bộ công cụ AI đi kèm. Các tính năng như khoanh chụp nhanh, vẽ biểu đồ hay chuyển phác thảo thành nội dung hoàn chỉnh giúp mở rộng đáng kể khả năng sử dụng.

Sau khi biểu đồ được tạo ra, người dùng có thể tự do chỉnh sửa nội dung, cập nhật số liệu và lựa chọn màu sắc hay kiểu hiển thị phù hợp. Tùy theo nhu cầu, người dùng có thể xuất tệp tin dưới nhiều định dạng khác nhau để thêm vào bản tóm tắt cuộc họp, đưa vào slide thuyết trình hoặc gửi cho đồng nghiệp. Đây đều là những tính năng độc quyền chỉ xuất hiện trên Find N6.

Bên cạnh đó, máy còn tích hợp bộ công cụ OPPO AI với hàng loạt tính năng như tính năng AI không gian tinh thần, AI Summary giúp tóm tắt nội dung bài viết, AI Speak hỗ trợ đọc văn bản bằng giọng nói,...

Khả năng kết nối liên nền tảng cũng được nâng lên thành một phần cốt lõi của ColorOS 16. Ứng dụng O+ Connect cho phép quản lý tệp giữa điện thoại và máy tính Mac hoặc Windows. Trong khi đó, tính năng trình chiếu màn hình cho phép phản chiếu nhiều ứng dụng cùng lúc và điều khiển bằng chuột và bàn phím, hỗ trợ tốt cho nhu cầu học tập và làm việc.

Camera và AI

Trên Find N6, OPPO tiếp tục hợp tác với Hasselblad để tinh chỉnh hệ thống camera và chất lượng hình ảnh của máy. Hệ thống 3 camera bao gồm ống kính chính 50MP, ống kính telephoto 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và ống kính góc siêu rộng 50MP.

Bên cạnh đó, Find N6 cũng được tích hợp camera tái tạo màu chuyên dụng, từng được giới thiệu trên Find X9 Series. Cảm biến này cho phép cân bằng trắng với độ chính xác cao, giúp mỗi bức ảnh ghi lại màu sắc tự nhiên trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Camera selfie cũng được nâng cấp với độ phân giải 20MP ở cả mặt trong và ngoài, tích hợp AI cùng nhiều chế độ làm đẹp. Thử nghiệm chụp hình trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, chất lượng ảnh cho ra từ hệ thống camera này đều đạt mức tốt về độ chi tiết, độ tương phản và màu sắc.

Với những bức ảnh chụp hình con diều, camera của máy cho khả năng cân bằng sáng tốt giữa chủ thể và bầu trời ở phía sau. Màu sắc được tái tạo theo hướng tự nhiên, gần với thực tế. Ở các mức zoom xa như 6x hay 10x, hình ảnh vẫn giữ được chi tiết tốt, màu sắc không bị bệt.

Trong môi trường thiếu sáng, máy cho khả năng kiểm soát nhiễu hạt tốt, hình ảnh không bị bệt hay mất chi tiết. Khả năng xử lý ánh sáng đèn LED cũng khá tốt, không gây lóa sáng và ảnh hưởng đến tổng thể bức hình.

Đối với chế độ chụp ảnh chân dung, OPPO Find N6 hỗ trợ 3 mức thu phóng khác nhau bao gồm 1x, 2x và 3x, tương ứng với tiêu cự 23mm, 46mm và 70mm. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mức tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Ảnh chân dung chụp từ OPPO Find N6 có màu sắc tự nhiên, các chi tiết trên khuôn mặt được xử lý chính xác, đặc biệt là khu vực các sợi tóc. Phần chủ thể được tái hiện nổi bật so với phông nền, hình ảnh có chiều sâu mang chất ảnh đặc trưng của Hasselblad.

Camera góc siêu rộng đã được nâng cấp lên độ phân giải 50MP, khắc phục triệt để những hạn chế trên phiên bản N5 tiền nhiệm. Dĩ nhiên, máy cũng tích hợp đầy đủ bộ công cụ AI để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh như Cân chỉnh sáng chân dung AI, Tạo lại bằng AI, Xóa vật thể AI, Tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI,..

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, OPPO Find N6 có mức giá niêm yết 65 triệu đồng, tăng 30% so với phiên bản tiền nhiệm. Đây là mức giá cao nhất mà một chiếc điện thoại màn hình gập chính hãng từng thiết lập tại thị trường Việt Nam.

Giá bán cũng cho thấy OPPO định vị sản phẩm không hướng tới số đông mà tập trung vào một phân khúc khách hàng riêng biệt.

OPPO Find N6 không phải là một bản nâng cấp mà người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt nếu chỉ nhìn bề ngoài. Những cải tiến trên Find N6 mang tính hoàn thiện và khắc phục những vấn đề còn tồn tại trên phiên bản trước, giúp trải nghiệm sản phẩm trở nên toàn diện hơn.

Sản phẩm là một lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm người dùng cao cấp có yêu cầu cao cho công việc đa nhiệm, xử lý các tác vụ AI phức tạp và yêu cầu cao về khả năng nhiếp ảnh trên di động. Đối với người dùng phổ thông, giá bán là rào cản lớn nhất.