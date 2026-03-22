iOS 26.4 sắp ra mắt, thêm loạt tính năng mới

Apple được cho là đang hoàn thiện bản cập nhật iOS 26.4, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Theo các nguồn tin công nghệ, phiên bản này mang đến một số thay đổi đáng chú ý, chủ yếu tập trung vào cải thiện trải nghiệm và bổ sung tính năng mới cho người dùng iPhone.

Một trong những điểm nổi bật là các nâng cấp liên quan đến Apple Music. Cụ thể, tính năng “Playlist Playground” cho phép người dùng tạo danh sách phát nhạc dựa trên mô tả bằng văn bản, như tâm trạng hoặc hoạt động, nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, Apple cũng bổ sung widget âm thanh nền (Ambient Music) giúp truy cập nhanh các nội dung như nhạc thư giãn, tập trung hoặc hỗ trợ giấc ngủ ngay từ màn hình chính.

iOS 26.4 cũng mang đến một số thay đổi nhỏ về hệ thống, bao gồm emoji mới và các điều chỉnh trong mục trợ năng nhằm giảm hiệu ứng sáng mạnh trên màn hình.

Đáng chú ý, Apple tăng cường yếu tố bảo mật với tính năng Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp được bật mặc định. Tính năng này yêu cầu xác thực sinh trắc học khi thực hiện các thao tác nhạy cảm như xem mật khẩu hoặc tắt chế độ Mất máy.

Một số thay đổi quan trọng như cập nhật mật khẩu Apple ID sẽ được áp dụng độ trễ bảo mật khoảng một giờ nhằm hạn chế truy cập trái phép.

Ngoài ra, Apple tiếp tục cải thiện trải nghiệm sử dụng thông qua việc tối ưu bàn phím, sửa lỗi và nâng cao độ ổn định trong quá trình nhập liệu. Bản cập nhật này giúp khắc phục tình trạng bỏ sót ký tự khi gõ nhanh trên các phiên bản trước.

Đáng chú ý, một số tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trợ lý Siri được cho là chưa xuất hiện trong phiên bản này và có thể sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong các bản cập nhật sau.

Nhìn chung, iOS 26.4 không mang đến thay đổi mang tính đột phá, nhưng tập trung vào việc hoàn thiện hệ sinh thái và bổ sung các công cụ hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày.