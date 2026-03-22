Điểm tuần: Sàn ONUS không thể truy cập, Pi Network gây thất vọng

Sàn giao dịch ONUS không thể truy cập

Từ chiều 20/3, nhiều người dùng phản ánh không thể truy cập vào ứng dụng giao dịch tiền điện tử ONUS. Trên các cộng đồng người dùng ONUS, không ít bình luận cho biết họ không thể truy cập vào những tài sản số mà mình đang lưu trữ trên hệ thống của nền tảng này.

Nhiều người dùng ONUS lo lắng khi không thể truy cập vào những tài sản số mà họ đang lưu trữ trên sàn này (Ảnh: Thế Anh).

Khi thao tác, nền tảng chỉ hiện lên thông báo: “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập”. Phóng viên Dân trí cũng đã thử tạo lập tài khoản mới trên cả ứng dụng di động và nền tảng web, nhưng đều không thành công.

Trên fanpage và các hội nhóm khách hàng ONUS, người dùng để lại hàng loạt câu hỏi về sự cố đăng nhập. Sự việc nhanh chóng lan rộng và khiến người dùng trở nên hoang mang. Thậm chí, không ít tin đồn cho rằng nền tảng đã bị sập và người dùng có thể bị mất toàn bộ tài sản.

AirPods Max 2 có giá 15 triệu đồng

Tối 16/3 (giờ Việt Nam), Apple đã bất ngờ giới thiệu mẫu tai nghe AirPods Max thế hệ thứ hai. Nâng cấp lớn nhất trên AirPods Max 2 nằm ở con chip H2, từng được tích hợp trên mẫu tai nghe AirPods Pro 2 của hãng.

AirPods Max 2 không có thay đổi về thiết kế so với bản tiền nhiệm (Ảnh: Apple).

Với con chip này, khả năng chống ồn chủ động (ANC) trên AirPods Max 2 được cải thiện gấp 1,5 lần so với phiên bản tiền nhiệm. Apple cho biết thuật toán âm thanh mới kết hợp với chip H2 giúp sản phẩm này xử lý tốt hơn các loại tạp âm như tiếng động cơ máy bay hay tiếng tàu điện.

AirPods Max 2 cũng hỗ trợ truyền âm thanh lossless (chất lượng cao không nén) khi kết nối qua cáp USB-C đi kèm. Đây là tính năng đã được nhiều người dùng chờ đợi từ lâu. Apple cho biết AirPods Max 2 sẽ mang đến âm thanh có độ trung thực cao và chi tiết ấn tượng hơn.

Pi Network gây thất vọng

Tuần qua, Pi Network đã có sự tăng trưởng bất ngờ. Giá Pi Network đã tăng hơn gấp đôi, từ mức 0,13 USD lên 0,3 USD. Điều này khiến cộng đồng Pi Network sôi động trở lại. Nhiều người tin rằng dự án sẽ sớm hồi phục sau giai đoạn dài lao dốc.

Số lượng Pi Network được đưa ra thị trường quá nhiều là một trong những nguyên nhân khiến giá không thể tăng (Ảnh: Thế Anh).

Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài lâu. Giá Pi Network đã nhanh chóng giảm 35% chỉ sau một ngày. Đến nay, đồng tiền điện tử này được giao dịch ở mức 0,19 USD.

Trong một năm qua, Pi Network đã liên tục giảm giá, kéo theo đó là sự thất vọng của cả cộng đồng. Trang Crypto News nhận định có nhiều lý do khác nhau khiến giá Pi Network liên tục dò đáy, bao gồm cả những ảnh hưởng từ thị trường và các vấn đề liên quan đến dự án.

Robot lau nhà có lực hút mạnh nhất

Dreame X60 Ultra có thiết kế mỏng 7,95cm, giúp robot có thể dễ dàng chui gầm kệ. Thiết bị tích hợp hệ thống AI OmniSight thế hệ mới với "đôi mắt" là hai camera AI kết hợp cùng bộ xử lý AI đóng vai trò như bộ não điều khiển trung tâm. Hệ thống này cho phép robot nhận diện hơn 300 loại vật thể khác nhau.

Robot có khả năng leo bậc thềm đôi lên tới 8,8cm (Ảnh: Thế Anh).

Robot sở hữu lực hút đến 36.000Pa, con số mạnh nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Ở chế độ lau, thiết bị sử dụng hệ thống lau xoay kép với nước ấm 40 độ C, tốc độ quay đến 230 vòng/phút, tạo lực ép 15N lên bề mặt sàn. Bộ đôi "cánh tay" chổi cạnh và giẻ lau có thể tự động vươn ra để làm sạch mọi khu vực góc cạnh.

Mạng xã hội X bị sập

Khoảng 22h tối 18/3, mạng xã hội X gặp sự cố không thể truy cập được. Sự cố được ghi nhận trên cả nền tảng web và ứng dụng di động. Theo ghi nhận từ chuyên trang theo dõi sức khỏe mạng xã hội Downdetector, có gần 30.000 người dùng trên toàn cầu đã gửi thông báo về việc gặp sự cố khi truy cập mạng xã hội X.

X không cho biết nguyên nhân gây ra sự cố (Ảnh: Reuters).

Sự cố này khiến người dùng không thể xem các nội dung mới trên X. Khi truy cập mạng xã hội X trên nền tảng web, người dùng chỉ nhận được thông báo "Đã xảy ra lỗi. Thử tải lại". Bảng tin sẽ không hiển thị bất cứ nội dung nào.

Đến khoảng 0h00 19/3 (giờ Việt Nam), số lượng báo cáo sự cố trên Downdetector đã giảm nhanh, cho thấy dịch vụ của X đã dần được khôi phục.

Fanpage Grab nhận bão "phẫn nộ"

Sau vụ tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm, nền tảng Grab nhận về lượng lớn bình luận tiêu cực. Không ít người dùng còn truy cập vào fanpage của Grab để bày tỏ sự phẫn nộ.

Fanpage Grab bị cộng đồng mạng "tấn công" (Ảnh: Thế Anh).

Trong các bài đăng gần đây trên fanpage, ứng dụng Grab bị người dùng Facebook thả cảm xúc phẫn nộ hàng loạt. Thậm chí, có bài đăng còn nhận về hơn 13.000 lượt tương tác phẫn nộ. Hiện tại, phía quản trị viên đã phải hạn chế bình luận và ẩn đi các bình luận tiêu cực trên các bài đăng.

Làn sóng này còn lan rộng khi không ít người kêu gọi xóa ứng dụng. Người dùng còn lôi kéo nhau để lại các bình luận tiêu cực và đánh giá xấu về ứng dụng Grab trên hai cửa hàng CH Play và App Store. Trong vài ngày gần đây, ứng dụng Grab đã nhận về hàng nghìn đánh giá 1 sao.

IWC Schaffhausen khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội

Ngày 18/3, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ IWC Schaffhausen, cùng đối tác phân phối chính thức S&S Group, đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng sự hiện diện của IWC Schaffhausen tại Việt Nam.

Mỗi chiếc đồng hồ là sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí tiên tiến và thiết kế tinh giản (Ảnh: BTC).

Tại đây, khách hàng có cơ hội khám phá đầy đủ các bộ sưu tập biểu tượng của thương hiệu. Đơn cử, dòng Pilot’s Watches lấy cảm hứng từ ngành hàng không, bộ sưu tập Portugieser mang tinh thần hàng hải hay thiết kế kỹ thuật mạnh mẽ của Ingenieur.

Laptop trang bị Intel Core Ultra Series 3 về Việt Nam

Intel Core Ultra Series 3 được sản xuất trên tiến trình Intel 18A, giúp tối ưu về hiệu năng, hiệu quả sử dụng năng lượng, đồ họa, và các tác vụ AI. Các bộ vi xử lý tích hợp CPU, GPU, và NPU, giúp tăng tốc các ứng dụng AI ngay trên thiết bị.

Laptop dùng chip Intel Core Ultra Series 3 liên tục được đưa về thị trường Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Dự kiến, sẽ có hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, trải rộng nhiều phân khúc, từ máy tính tiêu dùng cao cấp, gaming đến laptop thương mại.