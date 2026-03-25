Người dùng Windows 11 đón nhận tin vui

Microsoft đang nỗ lực tối ưu để giúp Windows 11 hoạt động nhẹ nhàng hơn trên các mẫu laptop cấu hình thấp (Ảnh minh họa: AI).

Microsoft cho biết một trong những mục tiêu lớn của hãng trong năm nay là cải thiện hiệu năng và độ ổn định của hệ điều hành Windows 11, đặc biệt là khả năng tối ưu và giảm lãng phí dung lượng bộ nhớ RAM khi hoạt động, qua đó cho phép Windows 11 hoạt động mượt mà hơn trên các máy tính có cấu hình thấp.

“Chúng tôi đang tập trung vào việc làm cho Windows 11 phản hồi nhanh hơn và nhất quán hơn, giúp mang lại hiệu năng tốt và đáng tin cậy hơn”, Pavan Davuluri, Chủ tịch bộ phận Windows và Thiết bị của Microsoft, cho biết trong một bài đăng trên blog của hãng.

Trong nhiều năm qua, Microsoft đã tập trung tích hợp AI vào Windows 11 thông qua công cụ Copilot. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng điều này là thừa thãi và không cần thiết vì ít người sử dụng Copilot trong công việc hàng ngày.

Bên cạnh đó, việc tích hợp Copilot vào Windows 11 còn khiến nhiều người dùng lo ngại quyền riêng tư của họ và khiến máy tính hoạt động ì ạch hơn do phải tốn tài nguyên hệ thống để xử lý tính năng AI.

Việc Windows 11 được tối ưu để sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu quả và tiêu thụ ít bộ nhớ RAM hơn sẽ giúp khởi chạy phần mềm nhanh hơn và có nhiều dung lượng bộ nhớ trống để chạy được đồng thời nhiều phần mềm mà không gặp tình trạng giật, lag hoặc quá tải.

Bên cạnh việc tối ưu khả năng sử dụng bộ nhớ RAM, Microsoft cũng hứa hẹn chuyển các phần mềm mặc định của Windows sang framework WinUI 3. Đây là bộ khung lập trình giao diện người dùng hiện đại và mới hơn của Microsoft, dành cho các ứng dụng Windows.

Việc chuyển các phần mềm, ứng dụng Windows từ nền tảng giao diện cũ sang framework mới sẽ giúp cải thiện hiệu suất và tốc độ hoạt động. Điều này có thể mang lại hiệu ứng mượt mà và nhẹ nhàng hơn khi chuyển đổi giữa các phần mềm, ứng dụng.

Microsoft cũng cam kết cải thiện chức năng tìm kiếm trên Windows. Hiện tại, tính năng tìm kiếm trên Windows 11 trả về cả kết quả là dữ liệu, phần mềm và nội dung tìm kiếm trên Internet. Điều này khiến nhiều người dùng cảm thấy rối rắm và khó chịu khi tìm kiếm dữ liệu trên Windows 11.

Ngoài ra, Microsoft cho biết sẽ cải thiện tốc độ và kết quả tìm kiếm dữ liệu trên Windows, tập trung vào tìm kiếm các nội dung và dữ liệu trên Windows để cung cấp đúng kết quả người dùng đang muốn tìm kiếm.

Nếu Microsoft thực sự làm tốt những cam kết của mình, điều này sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm và tốc độ hoạt động của Windows 11, nhất là trên các mẫu máy tính cũ và cấu hình thấp, giúp Windows 11 trở nên hấp dẫn và thu hút được nhiều người dùng hơn.

Theo các nhà nghiên cứu thị trường, động thái tối ưu Windows của Microsoft bắt nguồn từ việc Apple cho ra mắt chiếc laptop MacBook Neo giá rẻ, khi sản phẩm này chỉ được trang bị bộ nhớ RAM 8GB và sử dụng chip di động A18 Pro, nhưng vẫn có thể chạy mượt mà hệ điều hành macOS.

Điều này cho thấy Apple đã tối ưu khả năng sử dụng tài nguyên hệ thống của macOS tốt hơn so với Windows của Microsoft.