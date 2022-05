Vụ Phó công an Phường đánh phụ nữ: Cần xử lý nghiêm!

Hình ảnh Phó Công an phường Sông Bằng lao vào tiệm cắt tóc hành hung phụ nữ bị camera ghi lại.

Sự việc Phó công an phường ở Cao Bằng vào tiệm tóc đánh phụ nữ đang dần được làm rõ.

Theo đó, hơn 22h ngày 28/4, một người đàn ông gọi điện cho chị K. bảo đến phòng khám để bác sĩ thăm khám. Bạn trai đi cùng K. là anh N. thấy bất thường nên đã cầm điện thoại nói chuyện. Trong khi nói chuyện, giữa N. và người đàn ông đầu dây bên kia xảy ra cãi vã…

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Trung tá Đặng Đình Đoàn (Phó trưởng Công an phường Sông Bằng) đang trực tại trụ sở thì nhận được tin báo qua điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ Bệnh viện 103 Cao Bằng (tại tổ 11 phường Sông Bằng), về việc bị một người đàn ông tên N. làm việc tại quán cắt tóc My Hair Salon (phường Đề Thám) gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa và nhờ công an phường giúp đỡ. Báo cáo mới nhất của Công an thành phố Cao Bằng cho hay, do sẵn có mối quan hệ quen biết với ông Mạnh nên ông Đoàn đã chỉ đạo một cán bộ công an phường cùng đi xe riêng đến Bệnh viện 103 Cao Bằng đón ông Mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc.

Trên đường đi, ông Đoàn có gọi điện cho Công an phường Đề Thám cử lực lượng đến phối hợp…

Diễn biến sau đó như nhiều bạn đọc đã biết qua theo dõi thông tin báo chí và video về sự việc. Tại quán cắt tóc, ông Đoàn cùng cộng sự yêu cầu và có hành động đưa anh N. về Công an phường Đề Thám để giải quyết, anh N. không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Video cho thấy ông Đoàn có hành vi tát chị K. và anh N.

Đến nay dù 2 bên đã thống nhất hòa giải và những người bị đánh không có kiến nghị xử lý gì. Nhưng rõ ràng sự việc không thể dừng lại ở đây.

Quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân ban hành năm 2017 nêu rõ, cán bộ, chiến sĩ phải "Tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân"; "Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn…"; "Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân…".

Căn cứ vào Quy tắc ứng xử nêu trên, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng về sự việc. Theo đó, Phó trưởng công an phường Đặng Đình Đoàn "đã có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an, thiếu kiềm chế và có hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác, mặc dù không gây thương tích, không có đơn thư tố cáo nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an và cần phải được xử lý nghiêm".

Dõi theo sự việc, nhiều người không khỏi tự hỏi rằng, nếu quán cắt tóc không có camera và nếu sự việc không được đưa lên mạng xã hội, thì sao? Rất có thể tất cả sẽ dừng lại ở "hòa giải". Vì vậy, xử lý nghiêm sự việc này chính là góp phần củng cố niềm tin của những người trong cuộc và dư luận vào kỷ luật nghiêm minh của ngành Công an.

Bên cạnh quy trình kiểm điểm xử lý kỷ luật của ngành, tại điều 10 Luật Công an Nhân dân có quy định về việc các cơ quan dân cử ở địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện giám sát hoạt động của Công an nhân dân. Thiết nghĩ đây là lúc cơ quan dân cử ở địa phương có thể cùng vào cuộc.

Chúng tôi còn nhớ, trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, có đoạn: "Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như 6 điều Bác Hồ đã dạy.

... Không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của lực lượng Công an nhân dân...".

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải luôn "tự soi, tự sửa, tự phấn đấu" hàng ngày. Cán bộ có thành tích thì khen thưởng; còn với trường hợp xảy ra vi phạm cần được xử lý nghiêm bất kể người đó là ai.