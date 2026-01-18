Vingroup rút lui, đường sắt cao tốc Bắc - Nam bất ngờ có biến chuyển

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam đổi chủ đầu tư

Bộ Xây dựng ban hành quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư dự án, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt như trước đây.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long có nhiệm vụ tiếp theo là lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành; chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó, tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo.

Một dự án đường sắt cao tốc tại nước ngoài (Ảnh: Shutterstock).

Đối với Ban Quản lý dự án Đường sắt, sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Ban Thăng Long, có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng đối với nhà thầu gói thầu VT - 01 (Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam).

Sau khi hoàn thành, toàn bộ nội dung liên quan sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục thực hiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu hai ban chuyển giao phải bảo đảm liên tục, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, đang được giao quản lý dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài. Thời gian qua, đơn vị này được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng.

Hà Nội lên lịch nhắc tiến độ siêu dự án Olympic của Vingroup

UBND TP Hà Nội mới đây có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp rà soát các công trình, dự án ảnh hưởng và đôn đốc, kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, ngày 30/12/2025, ông Dương Đức Tuấn chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án lớn, quan trọng của thành phố, trong đó trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô đặc biệt lớn, mang tính chiến lược của Hà Nội và cả nước (Ảnh: CĐT).

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có quy mô 9.171ha. Lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương đồng loạt tổ chức thi công xây dựng dự án từ tháng 2. Trọng tâm trước mắt là phân khu B - khu đô thị thể thao rộng khoảng 411ha, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Công trình điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được yêu cầu phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028. Toàn bộ dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh vào tháng 2/2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các phân khu còn lại (A, C, D và phần còn lại của phân khu B), tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi công.

Giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng toàn bộ các phân khu A, B, C, D vào tháng 6. Riêng phân khu B phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 2.

Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm giá nhà ở, chung cư xuống mức hợp lý

Sáng 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo (Ảnh: VGP).

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1.

Bộ này cũng được giao kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm nay và các năm tiếp theo.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng thời các thủ tục với các dự án nhà ở xã hội đã được Chính phủ cho phép trong thời gian chưa điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu là không để vì thủ tục hành chính mà gây ách tắc việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, theo lời người đứng đầu Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.

TPHCM tìm nhà đầu tư cho khu đô thị 50.000 tỷ đồng

UBND TPHCM thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể.

TPHCM sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Còn nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, trong 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt theo danh mục để công khai, công bằng.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa có vị trí đắc địa khi nằm gần khu trung tâm TPHCM hiện hữu (Ảnh: Hải Long).

Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận kể từ ngày thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử TPHCM. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

UBND TPHCM khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án, qua đó góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa nằm tại phường Bình Quới, TPHCM, trên khu đất rộng gần 406ha thuộc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tổng hợp, gồm nhà ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, cùng hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến vượt ngưỡng 50.000 tỷ đồng, được xác định đủ điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thuộc Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết số 260 của Quốc hội.