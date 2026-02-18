Luật mới mở đường, bất động sản hút hàng tỷ USD kiều hối

Khung pháp lý mở rộng, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), Việt Nam hiện có khoảng 100 triệu dân và gần 6 triệu kiều bào sinh sống ở nước ngoài, trong đó cộng đồng tại Mỹ chiếm khoảng 80%. Năm 2024, lượng kiều hối chuyển về qua hệ thống ngân hàng đạt khoảng 16 tỷ USD; con số thực tế có thể cao hơn do chưa thống kê đầy đủ các kênh chuyển tiền khác.

Riêng TPHCM ghi nhận 9,6 tỷ USD kiều hối, trong đó khoảng 20-21% được đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Đây được xem là nguồn vốn có tính ổn định, góp phần cải thiện thanh khoản thị trường trong bối cảnh nhiều kênh huy động khác còn gặp khó khăn.

Ở góc độ tư vấn, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định những điều chỉnh trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đã tạo thay đổi quan trọng đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông, các quy định mới giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, đồng thời cho phép người Việt ở nước ngoài được tiếp cận và thực hiện quyền giao dịch bất động sản tương đương công dân trong nước. Khung pháp lý rõ ràng là yếu tố then chốt gia tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh nhiều kiều bào vẫn duy trì quan hệ gia đình, kinh tế và thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và nước sở tại.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, sự ổn định chính trị, dòng vốn FDI, điều chỉnh chính sách đầu tư và đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, từ đường bộ, đường sắt đến sân bay, đang mở ra thêm nhiều khu vực phát triển mới. Theo ông Powell, niềm tin thị trường không đến từ một quy định đơn lẻ mà là tổng hòa của nhiều yếu tố cùng lúc cải thiện môi trường đầu tư.

Thị trường bất động sản thu hút dòng vốn Việt kiều (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Căn hộ chung cư chiếm ưu thế, kỳ vọng “làn sóng” mới

Theo các nghiên cứu thị trường, phần lớn người Việt ở nước ngoài khi đầu tư bất động sản trong nước ưu tiên phân khúc căn hộ chung cư. Chuyên gia Savills chỉ ra một trong những nguyên nhân là cơ chế thanh toán linh hoạt. Căn hộ thường được bán theo hình thức hình thành trong tương lai, với tiến độ thanh toán chia theo từng giai đoạn, phù hợp hơn so với nhà đất yêu cầu thanh toán một lần với giá trị lớn.

Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính, giúp giảm áp lực dòng tiền. Mức độ quen thuộc của kiều bào với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt doanh nghiệp có yếu tố quốc tế, cũng góp phần củng cố niềm tin khi tham gia thị trường. Với nhiều nhà đầu tư, căn hộ được xem là bước đi ban đầu để “thử thị trường” trước khi mở rộng danh mục.

Về tiêu chí lựa chọn, các yếu tố như vị trí, hạ tầng khu vực, tiềm năng tăng giá, khả năng cho thuê và lợi suất khai thác tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Do không sinh sống thường xuyên tại Việt Nam, nhà đầu tư kiều bào đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch và khả năng quản lý tài sản từ xa. Bên cạnh TPHCM và Hà Nội, các thị trường có quy hoạch tương đối rõ ràng và hạ tầng đồng bộ như Đà Nẵng cũng đang thu hút sự quan tâm.

Còn TS Lê Hoàng Thế - Kiều bào tại Nhật Bản - cho biết một bộ phận lớn kiều bào, đặc biệt nhóm sinh sống ở nước ngoài nhưng khó chứng minh thu nhập, có nhu cầu trở về Việt Nam an cư và đầu tư. Hiện pháp luật cho phép kiều bào mua nhà ở nhưng chưa được mua đất; nếu quy định được điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn, thị trường có thể đón “làn sóng” đầu tư mới vào phân khúc nhà ở.

Theo ước tính, trong khoảng 6 triệu người Việt ở nước ngoài có khoảng 3 triệu người thuộc nhóm này, tương ứng nhu cầu tiềm năng khoảng 3 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong khi đó, ông Võ Thành Đăng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho biết nhu cầu đầu tư của kiều bào còn gia tăng ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nghỉ hưu và mô hình viện dưỡng lão.

Sự kết hợp giữa dòng kiều hối ổn định, cải cách pháp lý và môi trường đầu tư thuận lợi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.