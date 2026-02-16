Takashimaya xây trung tâm thương mại ở khu đất đắt nhất Hà Nội

Dự án trung tâm thương mại Hà Nội nằm trong khu phức hợp SL Urban, tọa lạc tại lô đất C1-CC1, vị trí trung tâm của giai đoạn 1 khu đô thị Starlake.

Khu đất có diện tích hơn 17.240m2, trong đó giai đoạn đầu triển khai trên khuôn viên khoảng 4.926m2. Theo thiết kế, công trình gồm 10 tầng nổi và 3 tầng hầm, đóng vai trò là điểm nhấn thương mại trong toàn bộ khu phức hợp.

Khu đô thị Tây hồ Tây (Ảnh: Trần Kháng).

Theo giới thiệu, tổ hợp trung tâm thương mại sẽ mang tên thương mại Westlake Square Hanoi, do Toshin Development - đơn vị phát triển bất động sản trực thuộc Takashimaya - làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án đầu tiên của Takashimaya tại Thủ đô sẽ mở cửa vào quý III/2027.

Khu Tây Hồ Tây hiện được xem là khu đô thị có mức giá đất cao nhất Hà Nội. Căn cứ theo bảng giá đất mới ban hành, các lô đất ở vị trí 1, giáp những tuyến đường rộng từ 13,5m đến 60m trong khu Tây Hồ Tây, có giá lên tới hơn 114 triệu đồng/m2.

Trước đó, đại diện tập đoàn bán lẻ Nhật Bản từng công bố kế hoạch mở rộng ra Hà Nội, với mốc thời gian sớm nhất là năm 2026. Theo Nikkei, Chủ tịch Yoshio Murata cho biết tổng mức đầu tư cho dự án này vào khoảng gần 13 triệu USD.

Đến tháng 7/2025, Toshin Development tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng hiện diện tại Hà Nội, nhằm đón đầu nhu cầu tiêu dùng bán lẻ cao cấp đang tăng mạnh. Dự án tại Starlake được xem là nền tảng cho kế hoạch phát triển dài hạn và bài bản của doanh nghiệp Nhật Bản tại thị trường Thủ đô.

Takashimaya là thương hiệu bán lẻ lâu đời với lịch sử gần 200 năm tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, hãng đã vận hành một trung tâm thương mại cao cấp tại trung tâm quận 1, TPHCM từ năm 2016. Ngoài ra, tại Hà Nội, Takashimaya cũng đang quản lý tổ hợp mua sắm The Loop, tiền thân là Indochina Plaza Hanoi (IPH).