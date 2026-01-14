TPHCM tìm nhà đầu tư cho Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa 50.000 tỷ đồng

UBND TPHCM thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể.

TPHCM sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Còn nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, trong 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt theo danh mục để công khai, công bằng.

Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận kể từ ngày thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử TPHCM. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

UBND TPHCM khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án, qua đó góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa có vị trí đắc địa khi nằm gần khu trung tâm TPHCM hiện hữu (Ảnh: Hải Long).

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa nằm tại phường Bình Quới, TPHCM, trên khu đất rộng gần 406ha thuộc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tổng hợp, gồm nhà ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, cùng hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến vượt ngưỡng 50.000 tỷ đồng, được xác định đủ điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thuộc Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết số 260 của Quốc hội