Quảng Ninh tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp tại phường Quang Hanh.

Cụ thể, dự án có quy mô hơn 132ha, trong đó hơn 30,4ha dành cho nhà ở thương mại; 7,3ha đất xây dựng nhà ở xã hội; 61,4ha làm đường giao thông và đất mặt nước; phần còn lại dành cho du lịch, dịch vụ, hạ tầng xã hội, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 11.295 tỷ đồng, thời gian thực hiện 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Một góc vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự án được kỳ vọng trở thành một khu đô thị mới được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, không gian kiến trúc hiện đại; cùng với đó bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở, nâng cấp diện mạo đô thị và mở rộng không gian dịch vụ du lịch chất lượng cao của tỉnh.

Song song với đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đang xúc tiến đấu thầu quốc tế đối với một khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh.

Dự án có quy mô hơn 20ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.180 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4,06ha đất ở (có bố trí đất dành cho nhà ở xã hội); khoảng 10,2ha đất thương mại dịch vụ; khoảng 5,2ha đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác, cây xanh, vườn hoa và 0,8ha đất lâm nghiệp, đất cây xanh giữ nguyên trạng.

Thời gian thực hiện 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái kết hợp công viên với các tổ hợp vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe; dịch vụ du lịch, khách sạn, trung tâm hội nghị, resort; kinh doanh bất động sản… góp phần nâng cấp hệ thống đô thị thành phố.