Người mua nhà ở xã hội có thể tự kê khai, cam kết thu nhập

Nghị định số 54/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản có nhiều quy định mới đối với người mua nhà ở xã hội, hiệu lực từ ngày 9/2.

Một dự án nhà ở xã hội (Ảnh: NL).

Trường hợp đối tượng được mua nhà ở xã hội không có hợp đồng lao động thì phải bảo đảm điều kiện về thu nhập theo quy định và được công an xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 261/2025 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, người độc thân có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng, cặp vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Trong 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, công an cấp xã nơi công dân thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại tại thời điểm công dân đề nghị, có trách nhiệm xác nhận các thông tin chi tiết...

Công dân có trách nhiệm kê khai và cam kết thông tin thu nhập bình quân hàng tháng. Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, hậu kiểm thông tin thu nhập bình quân hàng tháng của công dân đối với các trường hợp cần thiết.

Đơn đề nghị xác nhận điều kiện về thu nhập quy định tại khoản này đồng thời là giấy tờ chứng minh về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Luật sư Phạm Thanh Tuấn (Đoàn Luật sư Hà Nội) đánh giá quy định mới này giúp tháo gỡ vướng mắc trong thực tế, tạo điều kiện để người lao động khu vực phi chính thức hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, người dân vẫn phải trực tiếp đi xin xác nhận nên thủ tục chưa được đơn giản hóa triệt để.

Ông cũng đề cập tới một điểm mới khác là Nghị định ưu tiên người mua nhà ở xã hội khi bị thu hồi đất. Theo đó, Người bị Nhà nước thu hồi đất mà chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập và không phải bốc thăm.

Quy định trên giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.