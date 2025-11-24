Quảng Ninh hút đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hội nghị quy tụ lãnh đạo Trung ương, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ

Ngày 24/11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, với chủ đề “Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo - Lan tỏa thành công”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo diễn đàn để tỉnh kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư công nghệ, chuyên gia và các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Đ.X.).

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ tri thức, công nghệ và nguồn lực để kiến tạo bước tiến mới trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Ông khẳng định tỉnh mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo tỉnh cho biết Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm và các lĩnh vực hướng đến phát triển bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với nền tảng là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành lâu dài với doanh nghiệp. Các nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuận lợi từ hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực đến cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định. Chủ tịch tỉnh bày tỏ tin tưởng tinh thần hợp tác chân thành sẽ giúp chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thực, mở ra các dự án chiến lược và thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa.

Nhiều định hướng quan trọng và cơ hội hợp tác mới

Trong phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao nỗ lực của Quảng Ninh trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số thời gian qua. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57, trong đó kinh tế số là trọng tâm.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đ.X.).

Thứ trưởng nhấn mạnh tỉnh cần đẩy mạnh hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; ưu tiên các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, công nghệ cao trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, tỉnh được khuyến nghị xây dựng và thử nghiệm các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút doanh nghiệp công nghệ.

Ông cũng đề nghị Quảng Ninh tăng năng lực kết nối tài chính - công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ hiện đại, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và đẩy nhanh ứng dụng AI trong sản xuất, dịch vụ và quản trị đô thị.

Tại hội nghị, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã thảo luận sâu về các tiềm năng và cơ hội hợp tác với Quảng Ninh trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số. Nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án công nghệ, đồng thời phân tích dư địa hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE… với các địa phương Việt Nam, đặc biệt là Quảng Ninh.

Các đại biểu nhận định tỉnh sở hữu nhiều lợi thế vượt trội như cơ sở hạ tầng đồng bộ, chính sách mở, môi trường đầu tư minh bạch, cùng định hướng phát triển mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút dòng vốn chất lượng cao và hình thành các dự án công nghệ quy mô lớn.

Trao quyết định cho 7 dự án hơn 16.000 tỷ đồng, ký kết hàng loạt biên bản hợp tác

Trong chương trình, hội nghị chứng kiến Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, tương đương 607 triệu USD. Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

Các dự án này gồm Trung tâm xử lý chất thải rắn kết hợp trồng cây ăn quả và công viên cây xanh tại xã Thống Nhất; dự án xây dựng nhà xưởng và nhà kho xây sẵn cho thuê; nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp Việt Hưng; dự án đầu tư xây dựng Bến cảng sông Chanh 3; dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Quảng Tân và Đầm Hà; dự án Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại phường Tuần Châu; dự án Trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp và nhà máy điện mặt trời Đầm Hà.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng sông Chanh 3, với tổng vốn đầu tư đạt 3.937 tỷ đồng, tương đương 149 triệu USD (Ảnh: QMG).

Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Các thỏa thuận tập trung vào lĩnh vực kinh tế số, đô thị thông minh, ứng dụng AI, Big Data, IoT, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá du lịch, truyền thông thương hiệu, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp văn hóa.

Các biên bản hợp tác này được đánh giá mở ra triển vọng hợp tác toàn diện giữa Quảng Ninh và các đối tác, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thu hút đầu tư công nghệ chất lượng cao.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh thành công của sự kiện là động lực để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, hướng tới trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu cả nước.

Ông khẳng định tỉnh sẽ duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao; giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư theo cơ chế “một cửa hiện đại”; đồng thời tập trung nguồn lực để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh cũng đặt mục tiêu phát triển các khu công nghệ số tập trung, mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hình thành trung tâm R&D cấp tỉnh, cấp vùng, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững trong giai đoạn tới.