Cận cảnh khu đất có thể làm tòa tháp 99 tầng, vượt Landmark 81

Khu vực đang được đề xuất xây tòa tháp 99 tầng nằm trên lô đất 1.K1.8.HH (ô vuông màu đỏ) với diện tích khoảng 1,26ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Với chức năng đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, khu đất xây dựng tháp 99 tầng được đề xuất trong 9 lô xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Nếu đề xuất này được thông qua, tòa tháp 99 tầng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật tại Thủ Thiêm, vượt qua một dự án khác trong cùng khu có tòa tháp cao 88 tầng. Với chiều cao dự kiến 500m, công trình cũng sẽ vượt Landmark81 và trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Khu vực dự kiến xây tòa tháp 99 tầng có vị trí đắc địa, gần cầu Ba Son, cầu đi bộ Thủ Thiêm, khu đô thị Sala và nhiều tuyến đường huyết mạch khác trong Khu đô thị Thủ Thiêm.

Quanh khu vực này, nhiều tòa nhà văn phòng và khu nhà ở cao tầng hạng sang cũng đã được xây dựng, thu hút đông người dân làm việc, sinh hoạt.

Khu đất dự kiến xây tòa tháp 99 tầng sở hữu 4 mặt tiền đường, vị trí thuận lợi kết nối với nhiều khu vực khác, nhất là trung tâm quận 1 cũ.

Thực tế khảo sát cho thấy dự án um tùm cỏ mọc xen lẫn đầm lầy. Nhiều năm chưa xây dựng, tuyến đường quanh khu có nhiều rác thải.

Không chỉ riêng lô đất 1.K1.8.HH được đề xuất nâng tầng, 8 khu đất khác trong đề xuất quy hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế cũng tương tự, điều chỉnh chiều cao tối đa 40-50 tầng.

Theo lý giải, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm bố trí không gian phù hợp để triển khai xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM, sắp xếp chỉ tiêu quy hoạch phù hợp với Trung tâm Tài chính, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của thành phố.

Phường An Khánh cho rằng việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch là cần thiết và phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới, đáp ứng chủ trương tổ chức không gian trung tâm hành chính - chính trị, tài chính và các công trình công cộng cấp đô thị. Việc điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng chính của khu vực, không làm tăng quy mô dân số.

Vị trí khu đất dự kiến xây 99 tầng tại Thủ Thiêm được đánh dấu đỏ (Ảnh: Google Maps).