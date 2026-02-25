Hai khách sạn lớn ở Việt Nam về tay chủ mới

Tập đoàn JLL vừa tiết lộ thông tin khách sạn ParkRoyal Saigon (186 phòng, tiêu chuẩn 4 sao tại TPHCM) đã được Tập đoàn UOL Group Limited chuyển nhượng cho một nhà đầu tư trong nước. Một khách sạn lớn khác là khách sạn 5 sao Perle D’Orient Cát Bà ở Cát Bà, Hải Phòng được các nhà đầu tư nội địa bán lại cho một liên danh nhà đầu tư quốc tế.

Cả hai tài sản đều sở hữu lợi thế vị trí riêng. ParkRoyal Saigon có thế mạnh ở phân khúc khách công vụ tại TPHCM, trong khi Perle D’Orient Cát Bà hưởng lợi từ sự phục hồi của du lịch và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện tại khu vực đảo Cát Bà.

Khách sạn 4 sao ParkRoyal Saigon tại TPHCM (Ảnh: GPH).

Tập đoàn JLL chính là đơn vị tư vấn cho cả hai giao dịch. Hai thương vụ diễn ra trong bối cảnh hoạt động đầu tư khách sạn tại Việt Nam có dấu hiệu tăng tốc.

JLL dự báo tổng giá trị giao dịch toàn thị trường năm 2026 có thể đạt khoảng 200 triệu USD - mức cao hơn những năm trước và tiệm cận quy mô của nhiều thị trường mới nổi trong khu vực.

Theo đại diện JLL khu vực châu Á, sự quan tâm của nhà đầu tư đang phân hóa rõ nét. Nhà đầu tư nội tích cực mở rộng danh mục, tận dụng lợi thế hiểu thị trường và khả năng tái cấu trúc tài sản; trong khi nhà đầu tư quốc tế tập trung vào các khách sạn tiêu chuẩn cao, vị trí chiến lược và có dòng tiền ổn định.

"So với các thị trường phát triển hơn như Thái Lan hay Singapore, quy mô giao dịch khách sạn tại Việt Nam vẫn khiêm tốn. Tuy nhiên, với tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, tầng lớp trung lưu mở rộng và chính sách thúc đẩy du lịch, Việt Nam đang dần chuyển từ “thị trường tiềm năng” sang điểm đến đầu tư có cấu trúc rõ ràng hơn trong chiến lược phân bổ vốn khu vực", đại diện JLL cho biết.