Ô tô đỗ kín đường, "cò đất" tấp nập tại khu quy hoạch dân cư nông thôn

Những ngày gần đây, khu quy hoạch khu dân cư tại thôn Trung Vân (xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân cũ, nay thuộc xã Đan Hải, Hà Tĩnh) trở nên sôi động khi lượng lớn người dân và môi giới bất động sản đổ về tìm hiểu, giao dịch.

Trên tuyến đường dẫn vào khu vực nêu trên, cảnh tượng nhộn nhịp diễn ra mỗi ngày với hàng chục ô tô đỗ kín hai bên. Nhiều nhóm người mang theo bản vẽ quy hoạch, tập trung thành từng nhóm trao đổi, hỏi giá, chụp ảnh và trực tiếp khảo sát từng vị trí lô đất.

Ô tô đổ về khu quy hoạch dân cư đỗ kín đường (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại đây, một số điểm giao dịch tạm thời được dựng lên bằng container để phục vụ hoạt động mua bán. Theo tìm hiểu, dự án có hơn 180 lô đất liền kề, diện tích dao động 132-211m2.

Giá chào bán phổ biến ở mức khoảng 16,5 triệu đồng/m2, riêng những lô có vị trí thuận lợi như 2 mặt tiền hoặc nằm trên trục đường chính được rao bán khoảng 17,5 triệu đồng/m2.

Quan sát của phóng viên cho thấy xung quanh khu vực này vẫn chủ yếu là đất nông nghiệp và một số khu dân cư. Còn trong nội dung quảng bá, nhiều môi giới cho hay vị trí khu quy hoạch dân cư này gần trung tâm thành phố Vinh cũ (Nghệ An) và trong tương lai hạ tầng sẽ kết nối liên vùng. Họ còn nhấn mạnh giá hiện tại vẫn thấp so với khu vực lân cận và liên tục thúc giục khách hàng đặt cọc sớm.

Nhiều người tập trung thành từng nhóm, cầm bản vẽ quy hoạch để trao đổi (Ảnh: Dương Nguyên).

Trên mạng xã hội, dự án này được quảng bá ở vị trí đắc địa khi nằm giữa tỉnh lộ 8B và tuyến đường ven biển, kết nối giao thông thuận tiện, tiềm năng tăng giá cao.

Hình ảnh ghi lại cảnh ô tô và từng nhóm người tập trung tại khu đất cũng nhanh chóng lan truyền trên các Fanpage Facebook địa phương. Song, nhiều tài khoản mạng xã hội để lại bình luận cho rằng người đến đây chủ yếu là "cò đất".

Trên thực tế, không ít người sau khi đến đây khảo sát trực tiếp vẫn giữ tâm lý dè dặt. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá hiện tại khá cao so với mặt bằng chung, nhất là khi hạ tầng và các dự án lớn trong khu vực vẫn chưa hình thành rõ ràng.

Toàn cảnh khu đất đang gây "sốt" thị trường bất động sản (Ảnh: Huy Trần).

Việc lượng lớn người đổ về trong thời gian ngắn, cộng với thông tin quy hoạch và hạ tầng được lan truyền rộng rãi đã khiến thị trường bất động sản tại địa phương này xuất hiện dấu hiệu "tăng nhiệt". Một số người dân địa phương bày tỏ lo ngại khi giá đất tăng nhanh, gây khó khăn cho những người có nhu cầu mua thực tế.

Đại diện UBND xã Đan Hải cho biết khu đất đã được giao cho doanh nghiệp triển khai hạ tầng và đưa lên sàn giao dịch. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày mở bán, lượng người đổ về tăng đột biến, trong đó phần lớn là môi giới bất động.

Trước diễn biến này, chính quyền địa phương đang theo dõi sát tình hình, đồng thời siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ngăn ngừa các hệ lụy phát sinh.