Thí điểm hoạt động Trung tâm Giao dịch bất động sản của Nhà nước từ 2026

Ngày 29/9, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Hướng tới thị trường bất động sản số hóa, an toàn, bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình này.

Theo Thứ trưởng, việc thí điểm Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất nhằm đổi mới phương thức giao dịch, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mô hình này cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần công khai, minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Dự thảo Nghị quyết hướng đến mục tiêu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện giao dịch.

Theo dự thảo, mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất sẽ được triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026 - 2027, trên phạm vi toàn quốc. Các loại bất động sản được đưa vào giao dịch tại trung tâm bao gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án, cũng như quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh.

Trước đó vào ngày 24/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc khẩn trương xây dựng sàn giao dịch bất động sản.

Một khu đất đấu giá tại vùng ven Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Theo đó, nhằm phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, công khai phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì, cùng các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Xây dựng hoàn thiện nhiệm vụ nêu trên.

Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày

Trước đó, tại Công điện số 03, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất đề án thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Theo đó, mô hình này hướng đến giao dịch qua hình thức điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản trên thị trường.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0. Điều này hứa hẹn mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch bất động sản.

Sau khi đạt được thỏa thuận mua bán, các bên chỉ cần truy cập website cổng thông tin điện tử của trung tâm, điền thông tin và nộp đơn xin sang tên trực tuyến. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ trực tuyến.

Đáng chú ý, chỉ sau 2 ngày làm việc hoàn tất xét duyệt, bên mua sẽ nhận được tin nhắn thông báo. Lúc này, họ có thể đặt lịch hẹn để đến trung tâm và nhận ngay giấy chứng nhận sở hữu bất động sản.