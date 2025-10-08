Giá chung cư tại Hà Nội tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 2 năm?

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, chung cư tiếp tục là tâm điểm của thị trường Hà Nội trong quý III năm nay. Chu kỳ từ năm 2021 đến nay, Hà Nội dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng giá bất động sản lên tới 112%. So với quý I/2023, phân khúc chung cư tăng giá 95%.

Sự tăng giá này đặc biệt rõ rệt tại phân khúc cao cấp ở các quận cận trung tâm như Tây Hồ và Ba Đình - nơi giá rao bán chung cư phổ biến nằm trong khoảng 130-210 triệu đồng/m2. Sự leo thang đó đã tạo ra một rào cản lớn đối với đại bộ phận người mua nhà, đặc biệt là những người có nhu cầu ở thực.

Kết quả khảo sát của đơn vị này đã minh chứng rõ ràng cho áp lực này: 56% người được hỏi đánh giá chung cư hiện tại là “khó tiếp cận”. Điều này cho thấy dù thị trường bất động sản bán đang nhanh chóng phục hồi và chung cư đóng vai trò dẫn dắt về mức độ quan tâm nhưng khả năng chi trả của người dân đang bị thách thức.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nhận định rằng tại thị trường Hà Nội, giá bán tiếp tục tăng lên nhưng nhu cầu có sự hạ nhiệt. Dòng tiền đầu tư vẫn tập trung nhiều ở phân khúc cao cấp cận trung tâm và chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường.

Nhân viên công ty bất động sản giới thiệu về dự án (Ảnh: Trần Kháng).

Phân khúc phổ thông, trung cấp có mức giá dưới 55 triệu đồng/m2 có hiệu suất tăng giá vượt trội với mức tăng 57-71% so với quý I/2024. Trong khi đó, nhu cầu với phân khúc này rất lớn.

Nghịch lý giá cao và nhu cầu lớn tại phân khúc phổ thông đã tạo ra xu hướng dịch chuyển rõ rệt. Theo đơn vị trên, dòng tiền và nhu cầu đang dịch chuyển ra khỏi trung tâm, hướng về các khu vực vùng ven.

Cụ thể, dù lượng quan tâm bất động sản tại Hà Nội giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng xu hướng dịch chuyển nguồn cung và nhu cầu sang các khu vực vệ tinh như Đông Anh, Gia Lâm, và Long Biên ngày càng rõ rệt.

Các khu vực này có lợi thế về quỹ đất, giá cả còn cạnh tranh và hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai quyết liệt, như cầu Ngọc Hồi kết nối Hà Nội với Hưng Yên, và cao tốc Bắc - Nam.

Sự dịch chuyển đó không chỉ xảy ra với chung cư mà còn cả các loại hình khác như đất nền, nhà riêng. Giá đất nền tại các khu vực cận trung tâm tăng 95% và vùng ven tăng 75%, giá nhà riêng tăng 63% so với quý I/2023.

Một đơn vị nghiên cứu bất động sản cũng có báo cáo mới đây cho thấy tính đến hết tháng 6, giá chung cư tại Hà Nội tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Về nguồn cung, tổng nguồn cung chung cư tại Hà Nội mở bán mới trong cả năm dự kiến đạt khoảng 31.000 căn, tương đương mức của năm 2024.

Còn theo dữ liệu khác, nửa đầu năm, tổng nguồn cung mới tại Hà Nội đạt khoảng 14.900 căn, cao hơn 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán sơ cấp trung bình vẫn ở mức cao, đạt 91 triệu đồng/m2, tăng 40% theo năm. Đáng chú ý, các căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi nguồn cung sơ cấp dưới 2 tỷ đồng gần như vắng bóng.

Về triển vọng nguồn cung, tính đến cuối năm nay, dự kiến thị trường Hà Nội sẽ có khoảng 11.500 căn hộ được chào bán. Tuy nhiên, chủ yếu nguồn cung vẫn tập trung ở phân khúc cao cấp và trung cấp.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nói, nguồn cung chung cư đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Theo ông, với mức chi phí đầu tư cao như hiện nay, mặt bằng giá chung cư sơ cấp vẫn tiếp tục đi lên. Trong ngắn hạn từ nay tới cuối năm, giá căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng do chi phí đầu vào tăng cao và kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao.