Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý

Trần Quí Thanh

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đều là các lãnh đạo cấp cao tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Họ bị khởi tố đầu tháng 4 năm nay, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Thanh và bà Phương bị bắt tạm giam.

Quyết định khởi tố này được đưa ra sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân tại TPHCM và Đồng Nai tố cáo các cá nhân này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM từ tháng 11/2020.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đã cho một số người vay lấy lãi "dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng".

3 cha con ông Trần Quí Thanh (Thiết kế: Thủy Tiên).

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, cha con chủ tịch Tân Hiệp Phát đã chiếm đoạt tài sản gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông. Tổng giá trị các tài sản là 767 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đỗ Anh Dũng

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, và con trai Đỗ Hoàng Việt bị khởi tố, bắt tạm giam từ năm 2022 để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng và 14 người khác cùng về tội danh này.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Dũng và cấp dưới đã gian dối trong 9 đợt phát hành trái phiếu, huy động tổng trị giá 10.300 tỷ đồng của nhà đầu tư trái quy định. Số tiền này được Tân Hoàng Minh sử dụng vào các hoạt động kinh doanh không đúng theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Các bị can giao nộp lại tiền để hoàn trả cho các bị hại.

Trong quá trình điều tra, C03 cho rằng bị can Dũng và Việt đã thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét khi lượng hình. Bản thân ông Dũng cũng có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội được ghi nhận.

Nguyễn Khánh Hưng

Cuối tháng 11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG) về tội Lừa dối khách hàng. Ông Hưng được xác định có liên quan đến vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề (khu dân cư Tân Thịnh) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án trên.

Ông Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố liên quan dự án ở Đồng Nai.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can: Phan Duy Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy, Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Các bị can trên bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Sau sự việc, Công ty LDG đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Khánh Hưng. Đồng thời, công ty bổ nhiệm thay thế ông Ngô Văn Minh làm Chủ tịch HĐQT và ông Trần Công Luận, Phó tổng giám đốc làm Tổng giám đốc.

Công ty cũng cho biết vụ việc không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác sẽ vẫn được đảm bảo.

Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan này phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan có mối quan hệ làm ăn.

Theo kết luận điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Trí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Trí đã nhiều lần nhận tiền của bà Lan thông qua những người giúp việc của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng.

Nhưng sau đó, ông Trí tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không trao đổi với bà Lan nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận.

Ban đầu, ông Trí phủ nhận việc nhận tiền của bà Lan, đồng thời ông này còn gửi đơn tới nhiều nơi khẳng định việc trên. Sau đó, ông Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả và gia đình đã nộp 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đã thu giữ tài sản của ông Trí khi khám xét; kê biên 7 bất động sản (trị giá hơn 266 tỷ đồng) của ông Trí; gia đình bị can tự nguyện nộp khắc phục hậu quả. Tổng cộng hơn 1.001 tỷ đồng.

Đinh Trường Chinh

Công an TPHCM cho biết cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng với ông Chinh, ông Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam- Vinafood 2) cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố liên quan dự án đất vàng quận 1, TPHCM (Ảnh: HDTC).

Theo Công an TPHCM, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định ông Năng và ông Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Sau đó, ông Huỳnh Thế Năng bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vũ Thị Thúy

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam - về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 74 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định Vũ Thị Thúy (từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án.

Bà Thúy cam kết trả lãi suất 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty, dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau đó, bà lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Nghiêm Văn Minh

Vụ cháy xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) được xem là thảm họa khi làm 56 người chết.

Ông Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ chung cư mini này - bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng kể từ ngày 13/9 để điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện bị can Nghiêm Quang Minh đã xây dựng ít nhất 8 tòa chung cư mini tại nhiều quận của Hà Nội. Trong đó, 6 căn được xây dựng tại quận Thanh Xuân, 2 căn còn lại ở quận Đống Đa và quận Tây Hồ. Tất cả các chung cư này đều có đặc điểm nằm sâu trong ngõ nhỏ, xây cao tầng, phân làm nhiều phòng riêng để bán và cho thuê, không đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy.