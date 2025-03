Xe máy trượt ngã khi qua đường ray ở Bình Dương, địa phương cũng cầu cứu

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy bị trượt bánh, ngã xuống đường trong lúc chạy qua đường ray xe lửa.

Người đi xe máy bị trượt ngã khi qua đường ray xe lửa (Ảnh cắt từ clip của Bao Le).

Đoạn video cho thấy có 6 chiếc xe máy, 1 xe đạp điện bị trượt bánh, rất may không có ai bị thương nặng.

Theo tìm hiểu của Dân trí, vị trí xảy ra vụ việc là đoạn đường ray kết nối Ga Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương), với nhà máy xe lửa Dĩ An (Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An). Đoạn đường ray này phục vụ cho việc vận chuyển các đầu máy, toa tàu vào nhà máy xe lửa Dĩ An để bảo trì, sửa chữa.

Đoạn đường ray nói trên chạy song song với đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An), vị trí người dân trượt ngã nhiều là đoạn giao cắt với đường Nguyễn Trãi.

Đường ray có một khoảng hở 3-4cm (Ảnh: Xuân Đoàn)

Ghi nhận của báo Dân trí lúc 9h ngày 4/3, thỉnh thoảng có người đi qua đoạn đường ray này, các xe đều di chuyển ra đường Lý Thường Kiệt để tiện lưu thông và chưa ghi nhận trường hợp nào bị trượt ngã.

Có khoảng 2m đoạn đường ray bị sụt cát nên phần ray cao hơn mặt đường 3-4cm.

Anh Hải Triều (29 tuổi) cho biết, vào giờ cao điểm sáng và chiều, người dân thường chạy vào đường ray để tránh kẹt xe và rẽ phải vào đường Nguyễn Trãi.

"Tôi chứng kiến có người bị ngã xe, đa số là phụ nữ và người lạ đường. Như mấy anh shipper, họ chở nặng, nhưng vì chạy qua đây mỗi ngày nên quen đường, họ biết cách chạy nên không bao giờ bị trượt ngã", anh Triều nói.

Chị Minh Phương (38 tuổi) cho hay, những người bị ngã là do lúc đông xe, các phương tiện nối đuôi nhau nên khó thấy đoạn đường ray bị sụt cát, hoặc một xe phía trước gặp sự cố là xe phía sau thắng gấp cũng bị trượt theo, do mặt đường có đá nhỏ li ti, rất dễ bị trượt.

"Vị trí này, người chạy xe bị ngã hay không là do cách lái và xử lý của tài xế. Có người chạy lên vị trí đó bị trượt ngã, nhưng có người thì không. Đoạn này các xe không thể chạy nhanh do đường gồ ghề", chị Phương nói thêm.

Nhiều người chọn cách đi hai bên đường ray để an toàn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với Dân trí, ông Võ Tường Văn, Chủ tịch UBND phường Dĩ An (TP Dĩ An) cho biết, đoạn đường ray này các xe không được lưu thông, nhưng vì nhà dân, quán xá ở dọc đường ray nên chính quyền địa phương tạo điều kiện cho dân đi lại.

Vị lãnh đạo phường Dĩ An cũng cho biết, vào mùa mưa, đoạn đường ray bị ngập nặng do nước không có chỗ thoát. Địa phương cũng muốn cải tạo để cải thiện việc đi lại của người dân, nâng cao mỹ quan đô thị, nhưng không đủ thẩm quyền, vì đoạn đường ray do bên đường sắt quản lý.

"Hy vọng bên đường sắt sớm có kế hoạch sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương, còn chính quyền chỉ có thể tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế lưu thông trên đường ray", ông Văn chia sẻ.

Trước đó, vào các năm 2023, 2024, cử tri tỉnh Bình Dương đã hai lần có công văn gửi ngành giao thông vận tải, phản ánh việc đoạn đường ray nói trên gây ảnh hưởng cuộc sống người dân, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp, sửa chữa.

Tháng 1/2023 và tháng 9/2024, Bộ Giao thông Vận tải hai lần phúc đáp và cho biết đã giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan của địa phương kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện đầu tư công trình "cải tạo, sửa chữa đường sắt từ Km0+00 - Km+500 tuyến đường sắt vào nhà máy xe lửa Dĩ An, theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2023".

Tuy nhiên, việc cải tạo, sửa chữa nêu trên tới nay vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều lý do.