Khu đô thị 800 tỷ đồng giữa "đất vàng" rơi vào cảnh khó tin

Thời gian qua, dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 tại khu đất rộng hơn 10ha cạnh đường mòn Hồ Chí Minh giao với quốc lộ 8A (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn cũ, nay thuộc xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) gây sự chú ý do tạm dừng hoạt động thi công khi gần hoàn thành.

Vào năm 2019, Công ty cổ phần Bất động sản HANO-VID được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 trên diện tích rộng hơn 10ha. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, triển khai theo hình thức nhà nước thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tháng 6/2020, UBND huyện Hương Sơn (cũ) phối hợp chủ đầu tư hoàn thành bồi thường cho các hộ dân. Đến tháng 2/2022, chính quyền địa phương có tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án.

Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 là một tổ hợp dịch vụ cao cấp bao gồm khu nhà liền kề, dãy nhà phố thương mại, khu mua sắm sầm uất, cụm công viên tiện ích phong phú. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến lối sống xanh lý tưởng, tạo nên diện mạo đô thị khang trang hơn cho địa phương miền núi Hương Sơn. Dự án đã cơ bản hoàn thiện cách đây khoảng vài năm rồi bất ngờ dừng lại.

Phía bên trong, các khu nhà liền kề, dãy phố thương mại chưa hoàn thành nội thất.

Hiện nay, mặt tường phía ngoài các khu nhà liền kề, dãy phố thương mại chưa từng được đưa vào sử dụng có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện hàng loạt vết nứt kéo dài.

Những bức tường nham nhở vết trét xi măng vá víu tạm thời. Một số người dân địa phương cho hay họ không hiểu vì sao dự án này tạm dừng lại. Công trình này có dấu hiệu xuống cấp do thi công dang dở và đặc biệt sau đợt mưa bão dồn dập vào cuối năm 2025.

Cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục khác cũng có dấu hiệu xuống cấp.

Đường dẫn vào dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 dang dở, nhếch nhác bởi ống cống, củi khô, vật liệu xây dựng.

Lãnh đạo UBND xã Hương Sơn cho biết dự án nêu trên gặp vướng mắc do liên quan đến xác định giá thuê đất. Địa phương nhiều lần kiến nghị tháo gỡ cho dự án nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, từ năm 2021, chủ đầu tư chưa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định giao đất do gặp vướng mắc về việc tính giá cho thuê đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn rầm rộ cho san lấp mặt bằng và khởi công xây dựng dự án.

Năm 2022, UBND huyện Hương Sơn (cũ) lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng 3 lần đối với Công ty cổ phần Bất động sản HANO-VID. Nguyên nhân là dự án đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, công ty chưa được giao đất đã san lấp mặt bằng, thi công trên phần đất chưa được giao.

Nhà đầu tư cũng bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng và yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động thi công. Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn phớt lờ, cho kỹ sư, công nhân, phương tiện, máy móc thi công rầm rộ đến khi dự án gần hoàn thiện.

Đến năm 2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID gần 4 tỷ đồng về hành vi chiếm đất; không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư; đồng thời buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Vị trí dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 - chấm màu đỏ (Ảnh: Google Maps).