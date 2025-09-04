Loạt dự án tại Bắc Ninh có tổng vốn 40.000 tỷ đồng tìm được nhà đầu tư

3 dự án tại phường Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Dự án có quy mô vốn lớn nhất là khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay là phường Từ Sơn) với tổng vốn đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án là gần 54ha, quy mô dân số hơn 13.700 người, được triển khai trong 6,5 năm.

Nhà đầu tư trúng thầu dự án này là Công ty TNHH Đầu tư Đông Ngàn. Doanh nghiệp mới thành lập tháng 3 năm nay với vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng, có trụ sở tại phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Một khu vực tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Dự án thứ hai là khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay là phường Từ Sơn) gần 53ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng, được triển khai trong 6,5 năm. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Phú Điền.

Thứ ba là khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc (nay là các phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Võ Cường) do Công ty cổ phần Vĩnh Tuy làm chủ đầu tư.

Khu đô thị mới tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc có tổng diện tích hơn 143ha, vốn đầu tư gần 13.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 11.440 người. Dự án sẽ phát triển nhà ở thấp tầng, chung cư nhà ở xã hội, khách sạn, khu thương mại dịch vụ...

Trước đó, hồi tháng 5, liên danh của Vingroup cũng được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 41.270 tỷ đồng.