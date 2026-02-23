Độc thân, lương 15 triệu đồng được mua nhà ở xã hội giá hơn 20 triệu/m2

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Hòa Hiệp (khu đất B4-1, B4-2, Khu tái định cư Hòa Hiệp 4). Thời gian nhận hồ sơ kéo dài một tháng, từ ngày 18/3 đến 18/4.

Đợt này, chủ đầu tư mở bán 391 căn tại tòa nhà ở xã hội 01 với giá dự kiến 20,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua sẽ phải chi khoảng 812 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng để sở hữu một căn diện tích 40-75m2 tại đây.

Dự án Ecohome Hòa Hiệp, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án Ecohome Hòa Hiệp thuộc địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu, gồm 2 khối nhà xã hội, tổng 1.476 căn và một khối nhà thương mại. Ngoài khu vực ở, công trình dành hơn 15.000m2 cho diện tích cây xanh, bãi đỗ xe.

Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội nêu trên là người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong, ngoài khu công nghiệp và một số trường hợp khác.

Về điều kiện được đăng ký mua sẽ có nhiều quy định khác nhau. Đơn cử như người độc thân phải có thu nhập thực nhận không quá 15 triệu đồng/tháng (xác nhận trong 1 năm liền kề). Trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập của 2 vợ chồng không quá 30 triệu đồng/tháng.

Một số nhóm đối tượng đặc thù theo Luật Nhà ở và các nghị định liên quan được áp dụng mức trần thu nhập khác nhau hoặc không phải đáp ứng điều kiện thu nhập theo quy định.