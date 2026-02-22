Biến động lớn về nhân sự tại các nhà thầu làm sân bay Long Thành

Thời gian gần đây, nhiều nhà thầu lớn tham gia dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành ghi nhận biến động ở vị trí lãnh đạo cấp cao.

Mới nhất, ngày 13/2, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Doanh nghiệp không nêu lý do cụ thể cho động thái này.

Chiều ngược lại, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - đang là Thành viên HĐQT - sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông Trần Đình Tuấn còn đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất của Vinaconex - nắm hơn 45% vốn điều lệ.

Ông Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái Vinaconex như Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex Thiết kế và Nội thất; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vimeco.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thụy giữ chức Tổng giám đốc, thay thế ông Võ Thanh Liêm. Ông Thụy đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Quang Thụy đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Newtecons. Ông được giới thiệu có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng và là nhân sự gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập.

Công trường thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Đáng nói, Vinaconex và Newtecons đều là thành viên của liên danh Vietur, đơn vị trúng gói thầu 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách” thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành. Gói thầu này có giá trị trên 35.000 tỷ đồng.

Dự án đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Theo chỉ đạo, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Đặc biệt, trước đó không lâu, chủ đầu tư ACV cũng ghi nhận hàng loạt biến động đáng chú ý. Cụ thể, ACV đã ban hành 2 nghị quyết quan trọng về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Nghị quyết được ký vào ngày 2/2, công bố vào ngày 3/2.

Ông Nguyễn Đức Hùng được phân công giữ chức vụ mới là Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành. Ông Hùng sinh năm 1978, được giới thiệu là thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Hiện ACV chưa có Tổng giám đốc.

Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán - được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán.

Cả 2 quyết định trên được ký bởi ông Lê Văn Khiên đang là Thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất trước đó gần 2 tuần.

Đến báo cáo tài chính quý IV/2025 của ACV do ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT ký xác nhận, trong khi các báo cáo trước đó do ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT - ký.