Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại siêu dự án tỷ USD

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa có văn bản thông báo về việc 197 căn nhà ở thương mại thấp tầng hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh tại dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy, nay là phường Dương Kinh và xã Kiến Minh.

Trong đó, có 185 căn liền kề và 12 biệt thự, diện tích khoảng 63-283m2/căn. Số lượng căn được phép bán lần này tương đương 3% tổng nguồn cung nhà thấp tầng tại dự án.

Dự án do Công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Báo cáo ĐTM).

Trước đó, Sở Xây dựng tiếp nhận văn bản của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan, đề nghị thẩm định và chấp thuận thông báo các căn nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Sở xác nhận 197 căn nhà ở thương mại thấp tầng, thuộc phân khu B.1 của dự án, đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. Các căn nhà này được xây dựng tại địa bàn phường Dương Kinh và xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, với đầy đủ hồ sơ pháp lý về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Sở Xây dựng cũng cho biết, hiện tại 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với 197 căn nhà ở đang được chủ đầu tư thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Do đó, chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với khách hàng sau khi đã thực hiện giải chấp theo đúng quy định.

Khu đô thị Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy có quy mô khoảng 240ha, nằm sát đường cao tốc 5B kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 23.218 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Theo quy hoạch, Vinhomes sẽ dành 69,4ha đất cho các loại nhà ở, trong đó 13,9 ha xây nhà xã hội với mật độ tối đa 25%, cao 10 tầng. Dự án sẽ có khoảng 5.000 căn liền kề, xây dựng trên diện tích 36,6ha và 1.300 biệt thự với quy mô dự kiến 18,8ha. Dự án có thể hoàn thành vào nửa cuối năm 2029.