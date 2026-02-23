Hà Nội muốn phá khu tập thể 56 tuổi ở Hà Đông để xây chung cư

UBND phường Hà Đông đang tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông.

Theo UBND phường Hà Đông, khu tập thể có diện tích khoảng 11.700m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D cao 3 tầng. Mỗi tầng bố trí khoảng 15-16 căn hộ, tổng cộng 193 căn với khoảng 600 nhân khẩu đang sinh sống. Trong đó, các dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970; dãy D xây dựng năm 1985.

Khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông (Ảnh: Thiên Khôi group).

Hiện nay, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục kết cấu xuất hiện tình trạng bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài; một số căn hộ bị dột. Hệ thống điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ; tình trạng lấn chiếm không gian chung diễn ra ở nhiều khu vực.

Theo phương án dự kiến, trên khu đất hiện hữu sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Tầng 1 được bố trí chức năng dịch vụ, thương mại và phòng gửi trẻ; từ tầng 2 đến tầng 4 là khu vực để xe, phòng gửi trẻ và phòng sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 5 đến tầng 34 là các căn hộ ở.

UBND phường Hà Đông cho biết toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể 3 tầng sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi công trình mới hoàn thành.

Về phương án bồi thường, đối với các căn hộ tầng 1, chủ sở hữu được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số bồi thường K từ 1 đến 1,5 lần diện tích ghi trong giấy chứng nhận.

Trong thời gian chờ tái định cư, các hộ dân tự lo chỗ ở tạm thời. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà tạm cư bằng tiền cho các chủ sở hữu theo quy định của thành phố.

Về tiến độ dự án, UBND phường Hà Đông dự kiến thời gian thực hiện là 51 tháng. Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư (3 tháng); chuẩn bị đầu tư (6 tháng); thực hiện dự án (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể 3 tầng) là 42 tháng. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.