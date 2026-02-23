Từ hôm nay, chung cư ở Hà Nội có thay đổi lớn

Từ hôm nay (ngày 23/2), UBND cấp xã, phường tại Hà Nội sẽ trực tiếp giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. Nội dung nằm trong Quyết định số 25 của UBND TP Hà Nội sửa đổi, bổ sung khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, với nhà chung cư không thuộc tài sản công, UBND cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện việc giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý, bàn giao, quản lý và sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của Luật Nhà ở.

Hà Nội phân quyền cấp xã quản lý vận hành nhà chung cư (Ảnh: Tâm Nguyên).

Với dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công, UBND cấp xã được giao chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị trong quản lý tài chính; đồng thời giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động trong tòa nhà.

Trước đây, việc quản lý vận hành nhà chung cư chủ yếu do cấp quận, huyện và Sở Xây dựng đảm trách. Từ 1/7/2025 khi mô hình chính quyền hai cấp có hiệu lực, theo Thông tư 09/2025, sửa đổi hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023, UBND cấp xã được giao thêm trách nhiệm quản lý, theo dõi và kiểm tra chung cư trên địa bàn.

Đối với chỉ tiêu 120.000 căn giai đoạn 2026-2030, TP Hà Nội cho biết dự kiến triển khai 148 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tổng quy mô sử dụng đất khoảng 568,3ha với khoảng 135.602 căn hộ.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang (với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn) song song với phát triển nhà ở xã hội để bổ sung quỹ nhà ở xã hội của thành phố, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu được giao.

Hà Nội sẽ lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đầu tư theo quy định; đảm bảo hoàn thành tối thiểu 120.000 căn trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời, dự phòng đối với trường hợp các dự án chưa đảm bảo tiến độ được duyệt do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.