Hà Nội định hướng di dân quy mô lớn chưa từng có

Hà Nội tính di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái thiết đô thị

Một trong những định hướng lớn được Hà Nội thông qua mới đây là tái cấu trúc mô hình phát triển đô thị theo hướng đa cực - đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp. Cách tiếp cận này nhằm phân bố lại dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, qua đó giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử.

Hà Nội đặt mục tiêu tạo ra “cuộc cách mạng” về kiến trúc cảnh quan, nhà ở và bảo tồn di sản, với sự chuyển dịch tư duy từ “bảo tồn - cải tạo” sang “tái thiết giá trị”. Trọng tâm là giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sống đô thị.

Hà Nội muốn hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững (Ảnh: Hải Long).

Phạm vi tái cấu trúc dự kiến từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Việc tái cấu trúc sẽ gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực và công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, cùng trục cảnh quan hai bên sông Hồng.

Song song với đó, Hà Nội tái cấu trúc dân cư theo hướng giãn dân nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư một phần tại chỗ, phần còn lại tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc. Những khu vực này được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2035 dự kiến di dời hơn 440.000 người, tập trung ở khu vực sông Hồng, hồ Tây và một số tuyến phố trong Vành đai 3. Giai đoạn 2036-2045 sẽ tiếp tục di dời khoảng 420.000 người tại khu phố cổ, phố cũ và các khu vực còn lại trong Vành đai 3. Tổng cộng, hơn 860.000 người sẽ được bố trí lại để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn của Thủ đô.

Tin vui cho người muốn mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Giai đoạn 2021-2030, thành phố phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn (khoảng 24.000 căn giai đoạn 2021-2025 và tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026-2030); giai đoạn 2021-2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn.

Mục đích sử dụng nhà ở xã hội được đa dạng hóa và mở rộng, sử dụng đa mục tiêu, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (thực hiện chức năng Quỹ nhà ở Quốc gia của thành phố).

Hà Nội nới lỏng chính sách về điều kiện mua nhà ở xã hội (Ảnh: Trần Kháng).

Bên cạnh đó, thành phố nới lỏng điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội về thu nhập, điều kiện ở, mở rộng nhóm đối tượng được mua, thuê, thuê mua để thu hút nhân lực chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu nhà ở thực tế của đông đảo người dân.

Đối với nhà ở thương mại, thành phố phấn đấu hoàn thành tối thiểu khoảng 180 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 1.122.200 căn nhà.

HĐND TP cũng đặt ra yêu cầu các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh - văn minh - hiện đại, nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số, thích ứng biến đổi khí hậu.

Các khu đô thị, khu nhà ở phải được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 2021-2030, thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 13,8 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng gần 200.000 căn (gần 3.000 căn, 0,22 triệu m2 sàn giai đoạn 2021-2025 và khoảng 170.000 căn, khoảng 13,6 triệu m2 sàn giai đoạn 2026-2030). Thành phố phát triển các khu tái định cư tập trung có vị trí phân bổ 8 hướng với quy mô sử dụng đất tối thiểu 100ha mỗi khu vực.

Bộ Xây dựng lên tiếng sau khi Vingroup xin thôi làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy khẳng định quan điểm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam muốn huy động tất cả nguồn lực xã hội tham gia, nhưng cần đảm bảo tính khả thi, chứ không đẩy trách nhiệm, rủi ro cho doanh nghiệp.

“Không thể đẩy những cái khó sang cho doanh nghiệp mà Nhà nước vẫn phải đảm nhiệm. Kinh nghiệm đối với phương thức đầu tư PPP, nếu dự án không khả thi về mô hình tài chính thì không thể “bắt” doanh nghiệp tham gia”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nói.

Một dự án đường sắt cao tốc tại nước ngoài (Ảnh: Shutterstock).

Đại diện Bộ Xây dựng thông tin thêm, phải có báo cáo nghiên cứu khả thi mới có đủ số liệu để thông tin về tổng mức đầu tư, hiệu quả và mô hình đầu tư. Ở bước tiền khả thi chưa thể có đủ số liệu đánh giá về hiệu quả tài chính của dự án, cũng như các vấn đề kỹ thuật, công nghệ.

Bộ Xây dựng đang tìm những đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới về đường sắt tốc độ cao, giúp nghiên cứu lựa chọn giải pháp kỹ thuật, tổ chức hướng tuyến... và sau đó đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi kỷ lục

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả doanh thu thuần đạt 103.010 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2024.

Sau khi khấu trừ thuế và các loại chi phí, doanh nghiệp ghi nhận 26.797 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 85%.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam đạt 154.102 tỷ đồng, tăng tới 50%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động, đạt 42.111 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, lần lượt tăng 30% và 20% so với năm 2024.

Công trường dự án Vinhomes Wonder City vào tháng 10/2025, tại xã Ô Diên, Hà Nội (Ảnh: Vinhomes).

Hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong năm 2025. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Ngoài ra, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lý giải một phần đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2, 3, Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản Vinhomes đạt gần 786.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt trên 247.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 12% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 74%.

TPHCM cảnh báo người dân khi mua nhà đất, tránh bị lừa

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM phát đi thông báo một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Theo đó, cơ quan này nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra chỉ ra việc người dân thực hiện các giao dịch liên quan nhà, đất tại các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí bị lừa.

Để phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế thiệt hại cho người dân, Văn phòng đăng ký đất đai khuyến nghị một số lưu ý khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Khi thực hiện các giao dịch bất động sản, người dân cần xem xét kỹ các điều kiện về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tránh rủi ro.

Đồng thời, người mua cần kiểm tra diện tích thửa đất, vị trí, số thửa, số tờ bản đồ, thời hạn sử dụng, có bị hạn chế quyền sử dụng do nợ tiền đất, biến động quyền sử dụng đất ra sao... so với giấy chứng nhận.

Tiếp theo, cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến thửa đất như thông tin quy hoạch, kê biên, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thu hồi...

Cần tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý và tìm hiểu các giấy tờ có liên quan đến thửa (lô) đất cần mua; tìm hiểu điều kiện tách thửa đất; thông tin về chủ đầu tư dự án; giấy tờ pháp lý của dự án; khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư; mức độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Đối với nhà ở hình thành trong tương lai, người dân phải yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở mà có nhu cầu huy động vốn thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở với khách hàng.

Sắp đấu giá khu đất từng sốt giá 133 triệu đồng/m2

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở với 25 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc (huyện Hoài Đức cũ), nay là xã Sơn Đồng, Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 9/2, tại Nhà văn hóa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoài Đức.

Các thửa đất có diện tích 74,75-148m2, giá khởi điểm hơn 15,6 triệu đồng/m2. Theo quy hoạch, các lô đất được xây dựng tối đa 4 tầng.

Hình thức đấu giá là đấu giá từng thửa đất, bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, tối đa 3 vòng. Phương thức trả giá theo hình thức trả giá lên. Giá khởi điểm tại vòng 1 do UBND xã phê duyệt; từ vòng 2 trở đi, giá khởi điểm bằng mức giá hợp lệ cao nhất của vòng liền kề trước đó.

Về bước giá, vòng 1 áp dụng bước giá 5,5 triệu đồng/m2 (mức chênh lệch cố định). Vòng 2 và vòng 3 có bước giá 2 triệu đồng/m2 (mức chênh lệch tối thiểu).

Đáng chú ý, khu đất đấu giá từng gây xôn xao thị trường khi năm 2024, nhiều lô ghi nhận giá trúng vượt 100 triệu đồng/m2.