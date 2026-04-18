Hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị lớn chờ nhà đầu tư tại TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực nhà ở, thành phố đưa ra nhiều dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại quy mô lớn.

Về nhà ở xã hội, nhiều dự án được kêu gọi đầu tư ở các phường, xã thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Đầu tiên có thể kể đến Khu nhà ở xã hội Thiên Phát hơn 1,7ha tại phường Bình Cơ , hiện trạng là đất trống, quy hoạch đất ở tại đô thị. Dự án khác tại phường Đông Hưng Thuận hơn 1,1ha, phường Đông Hưng Thuận; công trình có chiều cao 12 tầng, được quy hoạch 540 căn hộ trong dự án tái định cư 38ha.

TPHCM kêu gọi đầu tư nhiều dự án, trong đó có các khu nhà ở tại Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Tại xã Ngãi Giao trong khu tái định cư phía nam Thị xã Ngãi Giao, TPHCM cũng kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1,1ha, hiện trạng là đất công do Nhà nước quản lý. Dự án đã được UBND huyện Châu Đức phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư phía nam Thị trấn Ngãi Giao. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng thuộc diện hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tại phường Tam Thắng, dự án chung cư nhà ở xã hội phục vụ tái định cư được kêu gọi đầu tư có diện tích gần 2,6ha. Mật độ xây dựng gộp 60%, cao tối đa 15 tầng, đã lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500.

Một dự án diện tích hơn 6ha khác tại xã Long Hải, là đất sạch do Nhà nước quản lý 50%; dự kiến tiếp tục bồi thường 50% còn lại.

Bên cạnh nhà ở xã hội, danh mục cũng kêu gọi đầu tư nhiều dự án nhà ở thương mại và khu đô thị với diện tích lớn. Đáng kể như Khu đô thị Bình Mỹ gắn liền với Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 tại phường Bình Cơ, diện tích 586ha, hiện trạng là đất trồng cao su, đất hộ dân. Dự án phục vụ nhu cầu nhà ở của nhân dân và người lao động tại Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 sau khi hình thành và đi vào hoạt động.

Dự án khác là Khu vực phát triển số 6, phường Phú An, diện tích hơn 284ha, nhằm đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng Xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới.

Tại TPHCM (cũ), Khu dân cư thị trấn Nhà Bè cũng được kêu gọi đầu tư với diện tích 68ha tại xã Nhà Bè. Hiện trạng là đất nông nghiệp hiện hữu chưa bồi thường; quy hoạch đất ở, công cộng, giao thông và mặt nước...

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), TPHCM cũng có kế hoạch kêu gọi đầu tư nhiều dự án nhà ở đa chức năng tại lô đất ký hiệu số 3-5, 1-5, 1-6, 1-9, 1-10. Các khu này hầu hết đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng hoàn thành các tuyến đường và hạng mục cây xanh, chiếu sáng.