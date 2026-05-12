Liên danh CII - IMIC được giao nghiên cứu cải tạo nút giao Hàng Xanh TPHCM

UBND TPHCM vừa thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan về việc giao liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Công ty TNHH Đối tác công tư CII và Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Việc giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án không làm phát sinh điều kiện để chỉ định liên danh này là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, TPHCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Liên danh nhà đầu tư phải tự thu xếp toàn bộ kinh phí để tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; không sử dụng ngân sách Nhà nước.

UBND TPHCM yêu cầu trong thời hạn 3 tháng, liên danh nhà đầu tư phải hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Nếu quá thời hạn, công văn chấp thuận nghiên cứu dự án sẽ hết hiệu lực, liên danh nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro phát sinh.

Ngã tư Hàng Xanh thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe (Ảnh: An Huy).

Theo công bố từ CII, dự án Hàng Xanh được định hướng nhằm xử lý triệt để tình trạng ùn tắc tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, một trong những điểm nghẽn giao thông trọng yếu của TPHCM.

Theo định hướng nghiên cứu, dự án sẽ tổ chức lại giao thông theo hướng phân tách luồng giao thông liên vùng và giao thông nội đô, qua đó giải quyết dứt điểm xung đột tại các nút giao hiện hữu, nâng cao năng lực thông hành và cải thiện khả năng kết nối của khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu.

Doanh nghiệp cho rằng đây không chỉ là dự án cải tạo hạ tầng giao thông đơn lẻ mà còn là mắt xích quan trọng trong việc kết nối các trục giao thông chiến lược như Tân Sơn Nhất - Thủ Thiêm, Tân Sơn Nhất - Long Thành và trục kết nối khu vực phía Bắc thành phố thông qua Quốc lộ 13.

Với vị trí trung tâm của khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, dự án khi được triển khai sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng lực thông hành cho khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố, mà còn tạo nền tảng hạ tầng quan trọng cho việc tái cấu trúc đô thị của khu vực trong tương lai.

Theo đề xuất, dự án này có quy mô khoảng 26,8ha, tổng vốn sơ bộ hơn 10.200 tỷ đồng, nằm trong khu vực từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh cũ). Nhà đầu tư đề xuất cải tạo hệ thống nút giao và hạ tầng giao thông khu vực; bố trí khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và nghiên cứu quỹ đất phục vụ thanh toán hợp đồng BT.