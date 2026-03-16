Tìm chủ đầu tư cho dự án gần 2.300 căn nhà ở xã hội tại phường Rạch Dừa

Sở Xây dựng TPHCM mới đây công khai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội 4,7ha tại phường Rạch Dừa để thực hiện thủ tục giao chủ đầu tư.

Dự án này dự kiến cung cấp cho thị trường gần 2.300 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và quy mô dân số khoảng 4.590 người. Quy mô xây dựng dự kiến gồm 3 tòa nhà chung cư cao 16 tầng, 1 nhà để xe 5 tầng, 1 nhà văn hóa cao 3 tầng.

Vốn đầu tư dự án khoảng 2.737 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện nay, khu đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất cho thuê đất.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến kéo dài 29 tháng, tính từ ngày công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến khi hoàn thành và đưa vào khai thác. Trong 4 tháng đầu, dự án được thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất; Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 29, công việc gồm xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành. Dự án không thực hiện phân kỳ đầu tư và không phân chia dự án thành phần.

Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Chính phủ và được TPHCM hưởng ứng. Trong đề án của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện 1 triệu căn nhà ở xã hội, TPHCM được giao chỉ tiêu gần 200.000 căn.

Sở Xây dựng TPHCM gần đây đã công bố 8 khu đất dự kiến xây loại hình này, bao gồm khu đất 4,7ha kể trên. 7 khu đất khác ở các phường Long Phước, Đông Hưng Thuận, Khánh Hội, Chánh Hưng.