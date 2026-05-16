Siêu dự án Olympic của Vingroup bất ngờ đổi tên

Theo báo cáo của đại diện liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic nay đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 6276 ngày 17/12/2025.

Quy mô dự án khoảng 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính, gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Trong đó, điểm nhấn là quần thể sân vận động Hùng Vương với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Khu đô thị thể thao Olympic với điểm nhấn là sân vận động Hùng Vương (Ảnh: DT).

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở, ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Hiện tại, công tác đo đạc, quy chủ đã hoàn tất trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp dân, thông báo chủ trương thu hồi đất, đồng thời triển khai phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Song song với đó, việc giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được các bên phối hợp thực hiện.

Trên công trường, nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực để triển khai các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là quần thể sân vận động Hùng Vương với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Nhiều hạng mục như thi công móng, dầm sàn, đổ bê tông cột đã được triển khai, đồng thời các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và kế hoạch đầu tư khách sạn quốc tế cũng đang được xúc tiến.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt với không ít vướng mắc. Trong đó, có các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư còn chậm, việc lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn tất, thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, tình trạng hàng quán tự phát quanh khu vực công trường cũng ảnh hưởng đến mỹ quan và an ninh trật tự. Một số khu vực còn vướng mặt bằng liên quan đến nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Trước thực tế này, nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể; đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật và thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dù mới triển khai gần 5 tháng, qua kiểm tra thực tế, hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã bước đầu hình thành.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, với năng lực của nhà đầu tư cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi. Đồng thời, thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư cũng như sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng.

Trong thời gian tới, thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6.