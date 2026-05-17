Chung cư HH Linh Đàm lấy ý kiến cư dân trả nhà, hoàn tiền để làm gì?

Hé lộ mục đích việc chung cư HH Linh Đàm lấy ý kiến trả nhà, hoàn tiền

Sau bài viết “Sau 10 năm không có sổ đỏ, cư dân HH Linh Đàm chọn trả nhà hoặc đổi nhà mới” đăng trên báo Dân trí ngày 19/4, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các nội dung báo phản ánh.

Theo nội dung khảo sát, cư dân tại HH Linh Đàm được yêu cầu lựa chọn giữa hai phương án chính gồm trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua hoặc được bố trí căn hộ có giá trị tương đương tại khu đô thị Thanh Hà. Phiếu khảo sát cũng có phần để người dân nêu ý kiến khác.

Nhiều cư dân ở HH Linh Đàm mong muốn căn hộ được cấp sổ hồng (Ảnh: Văn Hưng).

UBND phường Hoàng Liệt cho biết việc lấy ý kiến khảo sát là hoạt động do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội triển khai. UBND phường Hoàng Liệt có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung phiếu khảo sát nhằm ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của người dân đối với các phương án đề xuất nếu có, phục vụ công tác rà soát, nghiên cứu phương án xử lý các tồn tại pháp lý của dự án; không phải là quyết định hành chính về việc di dời cư dân, thu hồi căn hộ hoặc bố trí tái định cư.

Đối với việc rà soát vi phạm của chủ đầu tư tại dự án, UBND phường Hoàng Liệt cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP và Sở Xây dựng, phường đã rà soát, tổng hợp và có báo cáo cung cấp thông tin về các căn hộ được tạo lập trái phép tại các dự án VP3, VP5, VP6 và các tòa HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

Qua rà soát cho thấy, các nội dung vi phạm chủ yếu là các tồn tại cũ của chủ đầu tư tại các dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư; các vi phạm này đã được xác định qua các kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền qua các thời kỳ, tập trung vào việc tăng số tầng, tăng số lượng căn hộ, thay đổi công năng sử dụng, tăng mật độ dân số vượt quy hoạch được duyệt.

Đến thời điểm hiện tại, UBND phường chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các tài liệu kỹ thuật chi tiết từ các cơ quan, đơn vị quản lý qua các thời kỳ. Do đó, việc đối soát hiện trạng chi tiết từng căn hộ còn gặp nhiều khó khăn.

Qua theo dõi tình hình tại địa bàn, phần lớn cư dân quan tâm đến khả năng được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và lo ngại trước các thông tin chưa chính thống khác.

Tại thời điểm báo cáo, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; chưa phát sinh vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, nếu thông tin thiếu thống nhất hoặc tiếp tục lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, có thể ảnh hưởng đến tâm lý cư dân và công tác quản lý địa bàn.

UBND phường Hoàng Liệt cho biết ngay sau khi có thông tin phản ánh, phường đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền, giải thích nhằm giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc.

“Việc thu thập ý kiến cư dân hiện nay chỉ là hoạt động rà soát, khảo sát thông tin phục vụ nghiên cứu phương án xử lý các tồn tại pháp lý của dự án; hiện chưa có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền”, văn bản nêu.

Đồng thời, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố để rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND phường Hoàng Liệt đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy quan tâm chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền thống nhất để người dân hiểu đúng bản chất việc thu thập thông tin, khảo sát ý kiến cư dân; tránh phát sinh tâm lý hoang mang do tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ.

Đồng thời, quan tâm kiến nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố sớm tham mưu UBND TP sớm có phương án xử lý dứt điểm đối với các tồn tại, sai phạm cũ của chủ đầu tư, tạo cơ sở tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Siêu dự án Olympic của Vingroup bất ngờ đổi tên

Theo báo cáo của đại diện liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic nay đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 6276 ngày 17/12/2025.

Quy mô dự án khoảng 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Khu đô thị thể thao Olympic đổi tên (Ảnh: DT).

Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính, gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Trong đó, điểm nhấn là quần thể sân vận động Hùng Vương với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở, ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Hiện tại, công tác đo đạc, quy chủ đã hoàn tất trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp dân, thông báo chủ trương thu hồi đất, đồng thời triển khai phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Song song với đó, việc giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được các bên phối hợp thực hiện.

Trên công trường, nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực để triển khai các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là quần thể sân vận động Hùng Vương với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Nhiều hạng mục như thi công móng, dầm sàn, đổ bê tông cột đã được triển khai, đồng thời các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và kế hoạch đầu tư khách sạn quốc tế cũng đang được xúc tiến.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt với không ít vướng mắc. Trong đó, có các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư còn chậm, việc lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn tất, thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, tình trạng hàng quán tự phát quanh khu vực công trường cũng ảnh hưởng đến mỹ quan và an ninh trật tự. Một số khu vực còn vướng mặt bằng liên quan đến nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Trước thực tế này, nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể; đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật và thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dù mới triển khai gần 5 tháng, qua kiểm tra thực tế, hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã bước đầu hình thành.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, với năng lực của nhà đầu tư cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi. Đồng thời, thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư cũng như sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng.

Trong thời gian tới, thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6.

Miễn giấy phép xây nhà dưới 7 tầng, giảm 50% thời gian chờ

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc.

Một công trình xây dựng nhà ở (Ảnh: Trung Thi).

Cụ thể, các công trình này không nằm trong: khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung thành phố; khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thành phố; khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; khu vực được xác định trong quy hoạch chung xã hoặc đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Bộ Xây dựng mở rộng thêm các công trình lớn được miễn giấy phép xây dựng gồm công trình xây dựng đặc thù; công trình trên đất quốc phòng, an ninh; công trình thuộc lĩnh vực điện lực theo quy định của Luật Điện lực; cảng hàng không và các hạng mục phục vụ bảo đảm bay. Ngoài ra, những công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi cũng thuộc diện miễn giấy phép.

Một số công trình thuộc các dự án không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định cần phải xin giấy phép xây dựng, như công trình cấp III, cấp IV - nhóm có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp và số lượng phát sinh trên thực tế không lớn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép trong 7 ngày làm việc đối với công trình nhà ở riêng lẻ và trong 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại, giảm 50% thời gian so với quy định hiện hành.

Cơ quan tham mưu cũng đề xuất đơn giản hóa quy trình cấp giấy phép theo hướng thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Người dân có thể thực hiện thủ tục trực tuyến, thay vì kết hợp nộp trực tiếp như hiện nay. Hồ sơ cũng được rút gọn, người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ điện tử, thay cho quy định hai bộ hồ sơ giấy.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Đồng thời, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức cũng được đề xuất bãi bỏ, chuyển sang cơ chế doanh nghiệp tự công bố năng lực hoạt động xây dựng.

Hà Nội giao đất khu Tây Hồ Tây để xây nhà ở xã hội cho công an

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định giao 16.060m2 đất (hơn 1,6ha) tại ô đất C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho CTCP Đầu tư Lạc Hồng. Tại đây, nhà đầu tư sẽ xây nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới, diện tích được xác định tại bản đồ sử dụng đất quy hoạch, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Kiến trúc lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận phù hợp với Quyết định số 1818 của UBND TP Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 8/2025, dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai.

Khu Tây Hồ Tây (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong tổng diện tích được giao, ô đất C2-CT1 rộng 1,28ha được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội. Phần diện tích còn lại tại ô đất C2-CX1 được bố trí làm không gian cây xanh công cộng và bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi dự án hoàn thành.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 103 của Chính phủ.

3.294m2 tại đất ô C2-CX1 để trồng cây xanh sử dụng công cộng. Hình thức sử dụng đất là chủ đầu tư được nhà nước giao đất để xây dựng công trình và không phải nộp tiền sử dụng đất, bàn giao cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư được phê duyệt.

Với ô đất trên, Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

Hà Nội xuất hiện dự án nhà ở xã hội giá từ 800 triệu đồng

Sở Xây dựng Hà Nội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại ô đất CT05 và CT06 thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (trước đây thuộc huyện Mê Linh).

Theo công bố, mỗi tòa nhà được bố trí 89 căn hộ để bán và 33 căn dành cho thuê. Tại tòa CT05, giá bán được xác định ở mức 14,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ diện tích nhỏ nhất hơn 56m2 có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất rộng 68m2 được chào bán hơn 998 triệu đồng.

Người dân xếp hàng xuyên đêm, chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại một dự án ở Hà Nội (Ảnh: Văn Hưng).

Đối với tòa CT06, giá bán thấp hơn, khoảng 14,5 triệu đồng/m2, đã gồm VAT và chưa bao gồm phí bảo trì. Theo đó, căn hộ có giá thấp nhất từ 813 triệu đồng, còn căn cao nhất khoảng 991 triệu đồng.

Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội kéo dài từ ngày 29/6 đến hết ngày 12/8. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng vào tháng 11.

Theo kế hoạch, tòa CT05 sẽ được bàn giao vào quý I/2027, còn tòa CT06 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Hiện đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có mức giá thấp nhất tại Hà Nội. Trong bối cảnh nhiều dự án nhà ở xã hội tại Thủ đô được triển khai từ cuối năm 2024 đến nay có xu hướng tăng giá, thậm chí có dự án vượt mốc 32 triệu đồng/m2, mức giá dưới 15 triệu đồng/m2 tại Quang Minh được xem là thấp so với mặt bằng chung.

Số thửa đất còn thiếu, chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai

Theo Thông báo số 239 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng, số liệu thống kê cho thấy cả nước hiện có tổng số 106 triệu thửa đất.

Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” 23,5 triệu thửa đất (nhóm 1); 38,9 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin (nhóm 2); và còn 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu (nhóm 3).

Từ hiện trạng nêu trên, các thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương khoảng 77,5% tổng số thửa đất cả nước.

Do đó, khối lượng công việc cần hoàn thiện trong năm nay theo đúng kế hoạch còn rất lớn. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, đã được xác định phải hoàn thành trong năm 2026, không còn dư địa để chậm trễ, lùi hoặc giãn tiến độ.

Vì vậy, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cần phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm đầu ra; tập trung tổ chức thực hiện, theo kế hoạch tiến độ cụ thể, lượng hóa rõ sản phẩm hoàn thành, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng Luật Thuế bất động sản

Bộ Tài chính cho biết đơn vị này đã tiến hành tổng kết, đánh giá để xây dựng báo cáo nghiên cứu, rà soát các luật thuế; trong đó có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và các sắc thuế liên quan đến bất động sản gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2012-2021 khoảng 1.700 tỷ đồng/năm và tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 11,2%. Số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm là nguồn thu ổn định, có ý nghĩa đối với ngân sách nhà nước. Ngoài ra, vẫn còn dư địa để thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp thật cần thiết, Bộ Tài chính nêu.

Bộ cũng cho biết, ngày 16/3/2023, Chính phủ đã có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 81, trong đó đã báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu đối với Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự kiến đề xuất xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản thay thế hai luật này.

Cơ quan này cũng cho rằng, thuế bất động sản là chính sách thuế mới, có phạm vi điều chỉnh rộng, phức tạp, dự kiến sẽ tác động lớn tới người dân, doanh nghiệp, thị trường bất động sản và nền kinh tế.

Qua phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội, thị trường bất động sản, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá tác động chính sách, Bộ Tài chính đã có tờ trình và các công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản để báo cáo các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp. Nội dung này đã được lãnh đạo Chính phủ đồng ý tại Công văn số 1115 ngày 2/4/2024.

Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai các chính sách thuế liên quan đến bất động sản. Trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền vào thời điểm phù hợp.

Việc này nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, với thông lệ quốc tế cũng như tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến sử dụng đất và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội và căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Dự kiến, dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, vào tháng 10 năm nay.