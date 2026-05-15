8 loại cây cảnh ra hoa quanh năm, cực dễ chăm, giúp nhà luôn rực rỡ

Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt, xu hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống ngày càng được nhiều gia đình Việt yêu thích. Thay vì chỉ trồng cây lá xanh đơn điệu, các loại cây cảnh có hoa nở quanh năm đang trở thành lựa chọn được săn đón nhờ khả năng nâng tầm thẩm mỹ nội thất cực hiệu quả.

Dưới đây là 8 loại cây vừa đẹp, dễ chăm, vừa phù hợp cả với người mới bắt đầu chơi cây.

Violet châu Phi nhỏ xinh cho bàn làm việc

Sở hữu kích thước nhỏ gọn, violet châu Phi (hay tử linh lan) là lựa chọn hoàn hảo cho những góc diện tích khiêm tốn. Cây gây ấn tượng bởi những cánh hoa mềm như nhung, mang sắc tím, trắng hoặc xanh nhạt vô cùng mướt mắt.

Violet châu Phi (Ảnh: Getty).

Để cây ra hoa liên tục, bạn chỉ cần đặt chậu ở nơi có ánh sáng hắt nhẹ. Một mẹo nhỏ là hãy tưới nước từ dưới đáy chậu lên. Việc này giúp bảo vệ phần lá mỏng manh không bị đốm hỏng do úng nước.

Lan ý thanh lọc không khí hiệu quả

Lan ý vốn là gương mặt vô cùng quen thuộc trong các gia đình Việt. Những bông hoa trắng muốt vươn lên từ mảng lá xanh thẫm tạo nên vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn cho mọi góc phòng.

Lan ý (Ảnh: Leaf Envy).

Đây là loài cây sinh ra dành cho những góc khuất nắng. Cây cực kỳ dễ sống và sẽ "báo hiệu" cho bạn biết khi nào cần tưới bằng cách rũ nhẹ lá xuống. Bạn có thể đặt một chậu lan ý trong bếp hoặc phòng tắm để tận dụng khả năng lọc sạch không khí tuyệt vời của chúng.

Lan hồ điệp nâng tầm không gian sang trọng

Nhắc đến sự tinh tế và sang trọng trong trang trí nội thất, khó có loài nào qua mặt được hoa lan. Đặc biệt là dòng lan hồ điệp với những cánh hoa rực rỡ, bền bỉ khoe sắc suốt nhiều tháng liền.

Lan hồ điệp (Ảnh: Planet Natural).

Cây thích ánh sáng gián tiếp, môi trường ẩm và vị trí gần cửa sổ hướng Đông hoặc Nam. Chỉ cần dùng đúng giá thể chuyên dụng và phun sương nhẹ định kỳ, lan có thể nở nhiều đợt trong năm.

Thu hải đường giúp ban công luôn rực rỡ

Thu hải đường gây ấn tượng với những gam màu nổi bật như đỏ, cam đào, vàng hay hồng cùng phần lá bất đối xứng rất nghệ thuật. Loại cây này cực hợp đặt ở ban công, giỏ treo hoặc kệ cao gần cửa sổ để tạo điểm nhấn thị giác cho căn hộ.

Thu hải đường (Ảnh: Houseplant 101).

Thu hải đường thích đất hơi ẩm nhưng không chịu được úng nước. Chỉ cần chăm đúng cách, cây có thể ra hoa liên tục và giữ cho góc nhà luôn đầy sức sống.

Hồng môn đỏ rực mang lại sinh khí

Với những chiếc lá hình tim bóng bẩy cùng phần hoa đỏ rực rỡ, hồng môn luôn mang lại cảm giác ấm cúng và may mắn. Đây là điểm nhấn hoàn hảo cho những không gian mang phong cách hiện đại hoặc nhiệt đới.

Hồng môn (Ảnh: PlantMaster).

Hồng môn rất chuộng độ ẩm cao nên cực kỳ thích hợp để bài trí ở hiên nhà kín gió hoặc phòng tắm. Hãy đợi lớp đất trên cùng khô lại rồi mới tưới nước, kết hợp bón phân định kỳ để cây luôn giữ được phong độ tốt nhất.

Anh thảo Cape mang vẻ đẹp mong manh

Dù chưa quá phổ biến, anh thảo Cape (Streptocarpus) chắc chắn sẽ khiến bạn "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Hoa của cây có dạng hình ống nhỏ nhắn, mang những gam màu pastel nhẹ nhàng như tím, hồng và trắng.

Anh thảo Cape (Ảnh: White Flower Farm).

Loài cây này mang lại vẻ mộng mơ, lãng mạn cho không gian sống. Cây chuộng đất tơi xốp, thoát nước tốt và ánh sáng hắt. Đừng quên cắt tỉa những bông hoa đã tàn để nhường chỗ cho những nụ mới bung nở.

Cây sống đời bền bỉ vạn người mê

Sống đời là loại cây mọng nước "quốc dân" với sức sống mãnh liệt. Những chùm hoa li ti đủ màu sắc đỏ, cam, vàng của cây có thể tươi rất lâu, làm bừng sáng cả một góc phòng khách hay bàn làm việc.

Cây sống đời (Ảnh: GW).

Vì thuộc họ mọng nước nên sống đời rất ít cần tưới. Chỉ cần đợi đất khô hoàn toàn rồi mới tưới đẫm một lần là cây đã phát triển tốt.

Xương rồng bát tiên cho người bận rộn

Mang đậm hơi thở nhiệt đới, xương rồng bát tiên sở hữu vẻ ngoài gai góc nhưng lại nở hoa rực rỡ không ngừng nghỉ. Những chùm hoa nhỏ xinh màu đỏ, hồng hay cam cá hồi tạo nên sự tương phản đầy thú vị cho không gian nội thất.

Xương rồng bát tiên (Ảnh: Secret Garden).

Đây là loại cây rất hợp với người bận rộn vì chịu hạn tốt và gần như không cần chăm sóc quá nhiều. Một góc cửa sổ nhiều nắng sẽ là vị trí lý tưởng để cây phát triển mạnh và liên tục ra hoa.